Liverpool hizo oficial el fichaje de Thiago Alcántara

El Liverpool hizo oficial este viernes la contratación del futbolista español Thiago Alcántara, procedente del Bayern de Múnich.

El centrocampista ha firmado un contrato de larga duración con los ingleses y se convierte en el segundo fichaje de los Reds en este mercado veraniego después de la incorporación del griego Kostas Tsimikas el pasado mes de agosto.

Thiago aterriza en Liverpool tras siete años en el Bayern, con quienes conquistó siete Bundesligas, cuatro Copas de Alemania y la pasada Champions League contra el Paris Saint Germain.

«Creo esto es increíble. He esperado este momento durante mucho tiempo y estoy muy feliz de estar aquí», dijo Thiago a los medios oficiales del club.

«Cuando pasan los años, intentas ganar todo lo que puedes y cuando ganas, intentas ganar aún más. Creo que este club me representa y quiero conseguir todos nuestros objetivos y ganar todos los títulos que sea posible», añadió el brasileño, que ya se ha fotografiado con la camiseta de su nuevo equipo, donde vestirá el dorsal 6.

The moment you’ve all been waiting for…#ThiagoFriday 🤩 pic.twitter.com/s2tOCvnHta

— Liverpool FC (@LFC) September 18, 2020