Muere bombero que combatía un fuego causado en fiesta de revelación de género #eeuu

Un bombero murió mientras luchaba contra un incendio, que aparentemente inició en una fiesta de revelación de género en una ciudad del condado californiano de San Bernardino y que ya ha quemado más de 19.000 acres, informaron este viernes las autoridades.

En un mensaje por Twitter, San Bernardino National Forest confirmó la muerte del bombero en un incidente ocurrido este jueves.

No se dio a conocer el nombre del bombero, ni se dieron detalles sobre cómo murió. La información será revelada luego de que se informe a la familia y los compañeros que luchan contra este incendio, bautizado como El Dorado.

USDA Forest Service officials on the San Bernardino National Forest have confirmed the death of a firefighter on the #ElDoradoFire. The incident took place on Thursday, September 17, 2020. The name is being withheld pending notification of next of kin. pic.twitter.com/61XX1SBpmH

— San Bernardino National Forest (@SanBernardinoNF) September 18, 2020