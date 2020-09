músicos venezolanos superan cuarentena con academia virtual

Con el inicio de la cuarentena, las personas han recurrido a las redes sociales para dar continuidad a sus proyectos. Es lo que hizo Latin Vox Machine (LVM), que inició el 1 de septiembre una academia musical en Argentina de la mano de los músicos que conforman este proyecto sinfónico, nacido en 2017 con 35 venezolanos formados en el Sistema de Orquestas Juveniles de Venezuela.

El venezolano Omar Zambrano, fundador de Latin Vox Machine, explicó que la academia musical, que comienza de forma virtual con clases a distancia por las restricciones del COVID-19, surge en Argentina gracias al apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Su propósito es ofrecer no solo cursos musicales, sino brindar asesoría en áreas como producción y edición de videos.

La academia ofrece clases permanentes y cursos especializados. Cuenta con un total de nueve cátedras de instrumentos, tanto académicos como folclóricos, dentro de los que destacan las clases de guitarra, canto, violín, viola, cello, ukelele y cuatro venezolano.

LEE TAMBIÉN Helados de emprendedores venezolanos conquistan el paladar de los colombianos

El proyecto está integrado por 150 artistas de distintas partes del mundo, puesto que se buscó que estuviera conformado por migrantes, desplazados y refugiados. Entre los músicos hay venezolanos, argentinos, peruanos, colombianos, ecuatorianos, chilenos, salvadoreños y sirios.

La oferta de cursos online se encuentra en su página web (www.latinvoxmachine.com), en la que tras seleccionar el curso de preferencia, se solicitará el relleno de un formulario; luego los coordinadores del proyecto se contactarán con quien desea participar.

La cuarentena por el COVID-19 no detuvo los siguientes pasos para el crecimiento de la academia, sino que motivó a sus integrantes a ir más allá y reinventarse para seguir ofreciendo asesoría musical y mostrar su talento.

A finales del mes de marzo, en medio de la cuarentena en Argentina, el proyecto sinfónico se volcó a las redes sociales, compartiendo trabajos audiovisuales realizados por los mismos músicos desde sus hogares.

LEE TAMBIÉN El médico venezolano que estudia en EE.UU. los efectos del COVID-19 en niños

Un sueño hecho realidad

Las casualidades se encontraron con el fundador de Latin Vox Machine cuando Zambrano en 2017 se topó con otro venezolano en el sistema de trenes subterráneo de Buenos Aires, quien se encontraba tocando el córneo. Fue allí cuando comenzó a formar la idea de juntar a más personas para formar un proyecto, y este comenzó con 35 músicos.

La idea de formar una orquesta trascendental estuvo desde el comienzo, por lo que se preocuparon en realizar producciones audiovisuales e incluir en sus presentaciones videos, danza y teatro. Hoy en día la academia cuenta con más de 150 integrantes y un equipo de arte y producción, reseña el diario Clarín.

Para el mes de junio conmemoraron el Día Mundial de los Refugiados con el estreno de su propia versión de With a little help from my friends, el cual fue escrito originalmente por John Lennon y Paul McCartney.

En 2019 la orquesta ya se había destacado y recibió el reconocimiento como Embajada de Paz por parte de la organización Mil Milenios de Paz debido a su labor en la difusión de mensajes de unidad y solidaridad entre naciones y diferentes culturas.

Daniela CarrascoMigración

Daniela CarrascoMigración