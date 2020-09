El artículo Pompeo está empeñado en que Maduro tiene que irse fue publicado originalmente en epmundo.com

Durante la gira de Mike Pompeo por Suramérica, el Secretario de Estado habló nuevamente sobre la inminente salida de Nicolás Maduro del poder.

Desde la capital guyanesa el emisario del gobierno de Donald Trump de nuevo vinculó al gobernante venezolano con el tráfico de drogas.

El titular del Departamento de Estado de EEUU se reunió este viernes en Guyana con el presidente de ese país, Irfaan Al.

Even in the most challenging of times, our @StateDept team does extraordinary things in support of the American people. My sincere thanks to the staff of @USEmbassyGuyana for your stellar work confronting COVID-19 and supporting free and fair elections in Guyana. pic.twitter.com/dz9x8IbHCl

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 18, 2020