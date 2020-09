UDO anula semestre a 500 estudiantes en Sucre

Cumaná.- Unos 500 estudiantes del Núcleo de Sucre perderán el semestre que estaban cursando cuando se suspendieron las clases por la cuarentena, debido a una resolución aprobada por Consejo Universitario de la Universidad de Oriente (UDO), el pasado 14 de septiembre.

Un grupo de bachilleres, a través de una llamada telefónica a El Pitazo, el viernes 18 de septiembre, rechazaron esta medida que beneficia a muy pocos estudiantes.

La vicepresidenta del Movimiento de Enfermería (Mude) y miembro de la Asociación de Estudiantes de Ciencias (ASC), Iviannys Angulo, explicó que en el documento emanado por las máximas autoridades de la UDO se establece que serán decretadas como no cursadas las asignaturas del semestres II-2019, que quedaron con menos de 69 % de su evaluación cuando se suspendieron las clases a causa de la cuarentena social aplicada por el gobierno de Nicolás Maduro.

“Exigimos la culminación del semestre, así los estudiantes no tengan ese porcentaje de evaluación realizada”, dijo Angulo, quien alertó que las condiciones no están dadas para inicial un nuevo semestre, presencial o de manera virtual, porque los estudiantes y profesores no cuentan con computadoras, internet y teléfonos inteligentes para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

La vocera de la Mude señaló que las autoridades de esta alma mater deben colocarse en los zapatos de los estudiantes que, a pesar de las adversidades y la situación actual del país, están luchando por alcanzar sus metas. Aseguró que tampoco se sabe qué va a pasar con alumnos que están ejecutando el servicio comunitario, el cual es indispensable para la graduación.

A este reclamo se unió desde el núcleo de la UDO-Anzoátegui, el coordinador general del movimiento UDO Somos Todos, José Daniel Figueredo, quien indicó que la medida tomada por los profesores es excluye y cercena el derecho de los estudiantes. “Solo son beneficiados quienes le faltan siete semanas para finalizar sus carreras”, afirmó.

El Pitazo conoció también que durante la cuarentena social han ocurrido una ola de hurtos y actos vandálicos en los núcleos de la UDO de Bolívar, Nueva Esparta y Monagas, que pone en jaque el reinicio de actividades académicas. En la Casa más Alta de Cumaná, este 2020, se han registrado unas 15 incursiones de los delincuentes.

Jesús GonzálezOriente

