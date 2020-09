Una broma muy pesada casi provoca su abandono #españa

Es evidente que una broma pesada puede llegar a sentar muy mal a la persona a la que va dirigida. Y más aún si estás en un reality completamente sola. Eso es exactamente lo que le ha ocurrido a Anabel Pantoja en ‘Sola’, espacio que puedes disfrutar en Mitele Plus. La joven está luchando, como puede, para combatir esa soledad que tanto caracteriza a esta aventura. Una experiencia que se está realizando en un piso que se encuentra en las instalaciones de Mediaset.

La audiencia de ‘Sola’ puede conectar con Anabel Pantoja las 24 horas del día. Saben qué come, qué cena, qué actividades hace, cómo duerme… ¡Todo! A pesar de todo, es un hecho que la soledad le está pasando factura, a pesar de que no lleva ni una semana dentro de ese pequeño pero coqueto piso.

Esto lo están aprovechando sus compañeros de ‘Sálvame’ y a ella no le ha hecho ninguna gracia. Recientemente, en pleno directo, Jorge Javier Vázquez preguntó a la prima de Kiko Rivera por algo que no le gustó en absoluto: “Ha pasado una cosa con el negro (su novio), que no sé si deberías saber”. La joven se puso en alerta, hasta tal punto de casi perder los nervios.

Ayer una broma de @salvameoficial convirtió el Pisito en un mar de lágrimas 🥲 ¡Si te lo perdiste ya lo puedes ver aquí! #Sola17S https://t.co/TTenbDPe09 — Sola (@SolaSoloReality) September 17, 2020

A pesar de todo, lo que no supo en un primer momento es que ese comentario de Jorge Javier Vázquez se trataba de una información falsa. Por lo tanto, la sobrina de Isabel Pantoja lloró muchísimo. Tanto es así que llegó a “amenazar” con saltar ese pequeño espacio que le separa de la vida real para dejar el reality show de una vez por todas.

Parece una locura, pero tan pocas palabras pueden llegar a afectar, y mucho, a una persona que esté aislada de la realidad. Afortunadamente para Anabel Pantoja, Belén Esteban estaba más que presente en el plató de ‘Sálvame’. La de Paracuellos del Jarama quiso calmar la situación desmontando la broma de Jorge Javier Vázquez y Kiko Hernández.

Los dos se llegaron a inventar que Omar Sánchez, novio de Anabel Pantoja, había sido pillado hablando del clan de la tonadillera. Un hecho que ella llegó a dudar, al borde del llanto, a pesar de que en el plató de ‘Sálvame’ no faltaban las risas. Posteriormente, Belén Esteban llegó para visitarla y, sobre todo, tranquilizarla. Pero lo que es un hecho es que esa broma pesada no gustó ni un pelo a la “sobrinísima”.