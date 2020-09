Venezolano clasifica a la final de Master Chef Hungría

El chef venezolano Armando Mundaraín dio a conocer que clasificó y ahora estará en la final de MasterChef Hungría.

“Voy con todo”, dejó saber en su red social Twitter, donde hizo el anuncio.

El ganador de MasterChef Hungría se lleva además del reconocimiento público, 10 millones de florines húngaros (unos 35.000 dólares americanos).

Mi gente: ¡Clasifiqué a la final!🧑‍🍳✨ Además, ganando los dos retos del episodio ¡Ahí se las dejo!



Super orgulloso y con la adrenalina a mil voy con todo mañana. Que sea lo que tenga que ser🙏



Síganme en el IG: https://t.co/DXcSbykAPv que por allá daré la primicia #ArmandoMC pic.twitter.com/5mF8brd8v2 — Armando Mundarain (@Mundarain_ah) September 17, 2020

Nojoda!!! @Mundarain_ah va a la final de #Konyhafőnök!! Me da mucha felicidad que un paisano esté logrando cosas buenas en éste país! pic.twitter.com/yvCKVqtrEm — Asdrúbal Duarte (@magyarlatin) September 17, 2020

Armando llegó a Budapest, Hungría, en 2013 para estudiar economía con una especialización en gerencia hotelera y de catering en la Universidad de Negocios de Budapest, y desde entonces, este país de Europa Central ha sido su hogar.

A pesar de no tener estudios formales en artes culinarias, solo un par de semestres de preparación de alimentos en la universidad, asegura que le fascina la cocina.

“Aprendí en el primer restaurante donde trabajé en cocina, mi meta siempre fue aprender a gerenciar hoteles y restaurantes, para ello, una parte clave es el funcionamiento de la cocina y durante mis prácticas universitarias decidí aplicar en un restaurant muy importante de la ciudad. No solo me aceptaron en el restaurante, que tiene una estrella Michelin, sino que me dieron trabajo una vez terminadas las prácticas, y allí inició todo el tema de la cocina”. cuenta Mundaraín a la Voz de América.

Mundaraín ha hecho carrera como chef en Budapest, y su pasión por la cocina le impulsó a concursar en dicho programa, pero aclara que su interés por la cocina despertó en Europa, cuando comenzó a estudiar y aprender de la cultura de esta parte del mundo.

“Cuando vivía en Venezuela no estaba pendiente de quiénes lideraban la escena gastronómica, ni de quiénes eran sus mayores exponentes, cosa que ahora me llama mucho más la atención que entonces”, agrega.

Para reinventarse en la competencia, Armando explica que escucha con atención las recomendaciones que le dan los chefs, además de practicar en casa para mejorar los tiempos, eficiencia, presentación y resultados.

Asegura que es importante tener apertura para escuchar con mucha atención cuáles son las fallas que tiene al momento de hacer un plato, ya que es la única manera de mejorar cada día y aprender de los que considera grandes maestros.

Considera que, como venezolano, tiene algo muy importante a su favor, las cualidades características de su tierra, como son la creatividad, el buen humor y el trabajar buscando la excelencia.

VOA