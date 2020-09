Vizcarra: “El único delito que está comprobado hasta ahora es la grabación clandestina” #perú

El mandatario Martin Vizcarra pidió que sea el Ministerio Público el encargado de investigar el caso, mas no el Congreso.

El presidente Martín Vizcarra manifestó en su intervención ante el Congreso por el proceso de la vacancia en su contra que el único delito que han revelado los audios es la grabación clandestina. Asimismo, expresó sus disculpas por todo lo registrado en grabaciones.

“El único delito, lo único ilegal que está comprobado hasta ahora es la grabación clandestina. Señores congresistas, no nos distraigamos del desafío que tenemos por delante”, acotó Vizcarra.

En su intervención, el mandatario pidió disculpas a los parlamentarios indicando que las grabaciones difundidas fueron iniciativa de su exasistenta personal Karem Roca.

“Pido sinceras disculpas porque todo lo acontecido en los audios. Quedará investigar cuáles fueron las verdades motivaciones que tuvo para realizarlo”, expresó Vizcarra.

Asimismo, el mandatario pidió que sea el Ministerio Público el encargado de investigar el caso, mas no el Congreso.

“Debemos ser respetuoso de las instancias, que sea el Ministerio Público el fuero encargado de llegar al fondo de la investigación porque es el que tiene la competencia de investigación y no el Congreso”, aseveró.

Asimismo Vizcarra subrayó que si bien el presidente solo puede ser procesado al concluir su mandato, él tiene “la plena voluntad para dar las declaraciones que requiera la Fiscalía desde ahora, y no desde que termine mi mandato para aclarar este tema. Voy a demostrar en esa instancia que mi comportamiento ha sido siempre el correcto y no he cometido ningún acto ilegal”.

En su exposición, antes de retirarse del Congreso para que su abogado, Roberto Pereira, ejerza su defensa, Vizcarra invocó al Legislativo a trabajar juntos contra la pandemia del COVID-19.

“Hoy más que nunca debemos deponer rencillas y trabajar juntos por el país. Yo pongo toda mi disposición para construir los puentes necesarios y renovar la confianza y seguir adelante, La patria así la exige. No le demos la espalda al verdadero reto de la crisis que es el trabajo conjunto que debemos realizar para todos los peruanos”, expresó el presidente Vizcarra.