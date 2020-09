🧐Hoy América vs. Chívas, dónde verlo -🤫Pep se niega a hablar de Messi -😱Futbolista mata al presidente de su exequipo

Lo que pas贸 ayer 馃 1. Fecha, hora y d贸nde podr谩s ver Am茅rica vs. Chivas en Estados Unidos Para esta edici贸n del Cl谩sico, los de Coapa y los de la Perla Tapat铆a llegan parejos en varios aspectos, pues los de Miguel Herrera son cuartos generales con 20 puntos y los dirigidos por V铆ctor Manuel Vucetich est谩n en sexto lugar con 15 unidades, checa a qu茅 hora y d贸nde verlo馃槑 Dato:聽El t茅cnico Javier Aguirre tuvo la oportunidad de vestir ambas camisetas, debut贸 con Am茅rica y se retir贸 con Chivas, y revel贸 que no tiene un favorito pero que la camiseta del Reba帽o pesa m谩s馃 馃樁 2. 鈥淣o tengo nada qu茅 decir鈥: Pep Guardiola habla sobre el fichaje frustrado de Messi al Manchester City Dato: Otro periodista pregunt贸 a Guardiola si ve铆a cercana su salida del Barcelona y el entrenador fue muy preciso al responder: 鈥淣o s茅, no puedo hablar de las intenciones de otras persona鈥濔煒 馃毃 3. Futbolista mata a pu帽aladas al presidente de su ex equipo Dato: Jos茅 Denilson, presidente del Nacional PR fue asesinado este jueves por el ex jugador del club, Vin铆cius Corsini聽馃殧 馃檶 4. Vuelve la aplanadora alemana! Bayern Munich gole贸 8-0 en su debut en Bundesliga Dato:聽La temporada 2019-20 fue perfecta para Bayern Munich, el equipo b谩varo conquist贸 la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League馃憦 馃う 5. Cruz Azul gana con tremendo rid铆culo arbitral por no saberse las reglas Dato: El silbante dio por bueno un gol de 鈥楥abecita鈥 Rodr铆guez porque al parecer no ten铆a idea de una regla por lo que ten铆a que haber sido invalidado馃 馃槵聽6. No lo convencen: el 鈥楳essi Mexicano鈥 sigue 鈥渂ateando鈥 al Tri Dato:聽El entrenador del Tri Sub-17, Luis P茅rez, coment贸 que aunque se han acercado al futbolista y a su familia pero no han tenido 茅xito 馃槹 馃憡聽7. 鈥淐h谩vez Jr. se equivoc贸 al elegirme, tengo lo que 茅l nunca tuvo: hambre de gloria鈥: Mario C谩zares sobre su pr贸ximo rival Dato:聽Ch谩vez Carrasco, de 34 a帽os, no tendr谩 una pelea f谩cil, ya que enfrentar谩 a un boxeador invicto馃憣, con 12 triunfos y 5 por la v铆a del cloroformo