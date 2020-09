Columna Alfredo Millán #19S: «El Reto de Leocenis – La época de Avila Vivas.-Hasta cuando exprimen esa vaca

Yo reto a Guaido que nos presentemos el mismo día en el barrio Mecedores. Él defendiendo la abstención y yo defendiendo el voto. Para ver quién mete más gente. Y para ver si el pueblo humilde quiere votar contra el dictador o esperar que él traiga gringos. Lo reto, ponga fecha. Dice esto, LEOCENIS GARCÍA, quien es un empresario venezolano, Fue accionista mayoritario de la editorial Grupo 6to Poder y fundador el movimiento PROCIUDADANOS. Y su Carta o programa propuesto para esta campaña del 6D es un plan de Alimentación que se extiende a todos los estados del país. Y nuestros líderes estarán en los próximos días, entregando tapabocas y bolsas de comida a la gente necesitada en todos los estados. Esto es cierto y no habladurías por decir algo, me lo manifestó su coordinador para el Estado Nueva Esparta CESAR ALÍ FERMÍN VILLARROEL, quien por cierto es nieto del ex gobernador Julio Villarroel, sobrino del no menos prestigioso musicólogo y miembro de Coros en el Estado Nueva Esparta, Prof. Julio Cesar Villarroel y del Dr. Astolfo Villarroel, ampliamente conocido por su trayectoria Tribunalicia, así que CESAR ALÍ FERMÍN VILLARROEL, estudiante de Derecho en La Universidad de Margarita, Alma Mater del Caribe UNIMAR, sale al ruedo como Primero en la lista por el MOVIMIENTO PROCIUDADANOS, y ¿Quién sabe? En política 2 y 2 no son cuatro y él me decía ayer, Dr. Alfredo, ya los pueblos están cansados de las mismas caras en la Política Neoespartana, yo conozco a mi Estado Nueva Esparta, lo he recorrido en otras oportunidades acompañando a otros aspirantes, se de las tantas cosas que ofrecen y nunca llegan a nada, ofrezco una nueva forma de hacer política en los pueblos, llevando de la mano de este hombre (LEOCENIS GARCIA) medios de subsistencia y la oportunidad de representar al Estado con sinceridad y firmeza, tengo una hija pronto a graduarse de Abogada y se de los sufrimientos para poder inscribirse en esa Universidad, se de las penurias de padecer la falta de Luz, Agua, Medicinas y pasar necesidades por falta de comida, por lo tanto voy a necesitar de sus apoyos para llegar a la cima y desde allí combatir tanta desidia, voten por mí en la Tarjeta de PROCIUDADANOS que no los defraudaré, conmigo, el cambio va, somos lo nuevo**A veces resulta necesario en Política dar a conocer la procedencia del aspirante, por muchas circunstancias, la gente de ahora en adelante necesita saber por quien habrá de votar, si esa persona es capaz de representarlo o no en una Asamblea, si no va a negociar el voto o a prestarse para marrumancias, ya los venezolanos estamos cansados que nos engañen, por eso la gente para votar lo piensa dos veces, no era como antes, que votaban por un partido sin saber por quienes se hacía, eso lo dijo mucho tiempo el Dr. Arturo Uslar Pietri, que aquí no se votaba sino por unas tarjetas, sin saber quién era el personaje por el cual se emitía el voto, ya los tiempos han cambiado**Otro de los sitios abandonados que solo se acuerda de él, cuando existen elecciones y se va a pedir el voto, mientras tanto viven en la más grande pobreza, me refiero a la Isla de Coche y sus Habitantes, si existe en esta Dependencia federal un pueblo necesitado es, La Isla de Coche, sin Ferry, sin agua, sin hospital, ¡pobrecitos!, pero ya veremos la legión de candidatos marchando en visita para sus sectores, buscando el voto, por eso es que se producen las Abstenciones, la gente les huye, la gente ya no cree en los encantadores de serpientes** Decía en estos días que a mí me alegraba cuando un colega (abogado) era nominado para una posición, bien política o de otra naturaleza del quehacer y servir a la comunidad, porque es como decir, ahí está un profesional, pero sin embargo suele suceder de algunos que al llegar a ocupar la posición se enferman o se les va el humo para la cabeza y los omnibula, y cuando los botan, uno los ve por allí dando lástima, a esos indudablemente no los quieren ni en sus casas, el designado para una función de esas debe ser meticuloso, respetuoso y muy ponderado, los he visto condenar y hasta maltratar a otro Abogado cuando les ha tocado decidir sobre una acusación interpuesta por un Fiscal, que muchas veces actúan no por sus conocimientos o resultados de las pesquisas, sino por mandatos externos, que lo obligan a castigar a una persona a sabiendas que es un inocente o que no hay suficientes medios o pruebas que lo condene, de eso tengo un rollo y casos existen muchos en Margarita, de allí el llamado que les hacía Ivan Rincón Ex Magistrado y Ex Presidente de La Corte Suprema de Justicia en Venezuela, cuando decía, les digo a los jueces, que antes de sentenciar, primero se pongan la mano en el corazón y no se conformen con lo pedido por el Fiscal, estudien, investiguen, antes de condenar a un inocente y nos preguntamos ¿Lo hacen?** Replica mediante un artículo enviado por las Redes, el Dr. Virgilio Ávila Vivas, Ex Juez Penal y de Hacienda en Venezuela, y Ex Gobernador de Nueva Esparta y de Caracas, lo siguiente: Plan de Electrificación Para el Estado Nueva Esparta, años 1974 y 1977, cuando asumí el cargo de Gobernador para el Estado Nueva Esparta, casi el 62% de los hogares de la entidad, carecían de electricidad; para ese entonces existía un Punto de Generación Eléctrica en Margarita, una obsoleta Planta, la cual tenía capacidad para atender la demanda de solo 28.000 Residencias, en las zonas de Porlamar, Juan griego y Pampatar, ya que los demás se alumbraban con lámparas , dadas esas circunstancias se diseñó con un equipo técnico, la Planta Luisa Cáceres y la instrumentación del Cable Submarino, ahora, cabe preguntarse, ¿Acaso los pueblos no crecen?, ya que no podrían durar para toda la vida esos medios, sino se les apoya con otras máquinas y revisión y mantenimiento permanente de lo existente, por lo tanto, el abandono en el cual ha sido sumidas ambas Islas, no puede esperarse otra cosa, que el fracaso que se está viviendo hoy. Hermanos, eso hace 46 años, ¿Hasta cuando se exprime esa vaca?**Ya ha sido juramentado el dar José Del Carmen Millán como candidato a Diputado del PSUV, por el Circuito Nro. 1, el cual abarca los Municipios Antolín del Campo; Gómez, Marcano, Díaz, Tubores, Península de Macanao y Villalba, siendo sus alcaldes Rojos Rojitos, lo que significa sin ser adivino y ponerse a sacar muchas curvas, que la bola viene por ese mismo sentir, y con el conocimiento de que en la época anterior donde se eligieron los Legisladores o Diputados al CLENE, sacó Cuarenta Mil Votos, ¡entonces! Para que no salga en esta oportunidad debe cometer, digo yo, un disparate de tal magnitud que el pueblo deseche esos votos de otrora, y veo que no será así, por cuanto el comportamiento de Checame ha sido el de buena gente, amigo de verdad, comprensivo y jamás y nunca le hará daño a nadie. Es y seguirá siendo un personaje a carta cabal, así lo veo yo.**No solo han sido las tantas Jurisprudencias emanadas de los Tribunales Superiores de Venezuela, que le dan a la Prueba, esa Valoración que le permite al Juez que conozca del caso, de los hechos que se alegan. No es solo encontrar esa verdad absoluta, sino encontrar la verdad que sea suficiente para convencer al Juez; pero sin embargo y lo digo por experiencia propia como Abogado en ejercicio y que he sido en estas lides, que muchas veces el Juez yerra, no aplica esa valoración de esa prueba como así ha sido expuesta a la luz de los acontecimientos, sino que es mediatizado por órdenes superiores con interese inconfesables y allí es donde se desvirtúa lo más preciado, que como la Jurisprudencia, decía el Libertador, que la Prueba era la reina del proceso.

