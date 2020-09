Dirigencia MOVEV solicita aplicar SANCIONES a quienes desacaten línea de no participar #6D

PARLAMENTARIAS FRAUDULENTAS DE 6D.Dirigentes del Movimiento Ecológico de Venezuela en los estados del país exigen respeto a línea de no participar en elecciones convocadas por el ilegitimo CNE de Nicolás Maduro, solicitan sanciones, rescate de la institucionalidad del partido y un rechazo absoluto a la pretensión de legitimar un gobierno que se encuentra agonizando, sin pueblo y sin propuestas de mejorar la situación de crisis que viven los venezolanos, pronunciamiento al respectoEl secretario general del estado ARAGUA IVAN TRESPALACIOS, fija posición «apoyamos a nuestro secretario general Marcelo Monnot, acatamos la línea nacional de no participar en las parlamentarias del 6D fraudulentas, denunciamos inscripción de candidatos por parte de personas que contraviniendo decisiones DNE, se aliaron al chavismo, en complicidad con el CNE secuestraron nuestros símbolos y tarjeta electoral para este fraude, por esa razón y en nombre de los secretarios generales en los estados del país solicitamos a nuestras autoridades les sea aplicado todo el peso estatutario y llevar la lista de estos compañeros para las sanciones como cómplices del régimen de Nicolás Maduro»El estado TRUJILLO , también presente, su secretario general regional WALTER SALAS, expresa: «con apoyo y beneplácito recibimos el rescate de la institucionalidad y dignidad de Movev en manos de Marcelo Monnot secretario general nacional, sumar la fuerza ecológica al Pacto Unitario Nacional, el respaldo al presidente Juan Guido, con una visión eco política, continuar la lucha, denunciando la constante destrucción del ambiente, ríos y playas contaminadas por empresa petrolera, explotación de arco minero, hoy, para las organizaciones políticas la lucha se ha convertido en una tarea dura y difícil con partidos secuestrados, con símbolos y tarjetas robados y vendidos a la tiranía, nuestro partido no escapó de esa infamia y una minoría en la dirigencia nacional usurpadora pretende participar en fraude electoral de 6D, consideramos necesario como organización política seria y responsable aplicar las medidas disciplinarias y estatutarias a quienes no acaten lineamiento”.Desde el Estado LA GUAIRA, MIGUEL RUIZ secretario general regional, afirma: » nuestro respaldo a Marcelo Monnot como Secretario General Nacional de nuestro partido y apoyo total a la la decisión de la DNE de no participar en esta farsa porque consideramos que no están dadas las condiciones políticas ni electorales y estamos convencidos que la vía democrática es la construcción de un plan país que permita solución a los problemas que afectan a todos los venezolanos, las regiones exigimos que compañeros que contravinieron líneas emanadas de nuestros líderes nacionales le sea aplicado lo establecido en los estatutos del partido»[email protected] Movev

