Nueva York rendirá tributo a la jueza Bader Ginsburg con un monumento #eeuu

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó que se rendirá tributo a la fallecida jueza del Tribunal Supremo, Ruth Bader Ginsburg, con un monumento en el condado de Brooklyn, donde nació hace 87 años, «un recordatorio a sus contribuciones a este país».

Indicó además que nombrará a una comisión que tendrá a cargo elegir al artista y la mejor ubicación homenajear a la magistrada neoyorquina, que falleció este viernes por «complicaciones» en el cáncer de páncreas que sufría.

«La jueza buscó desinteresadamente la verdad y la justicia en un mundo de división, dando voz a los que no tenían voz y animando a quienes fueron apartados por las fuerzas del odio y la indiferencia», indicó Cuomo en un comunicado al reaccionar a la muerte de la magistrada de edad más avanzada de los nueve que conforman el más alto foro judicial del país.

«Como abogada, jurista y profesora, redefinió la equidad de género y los derechos civiles y se aseguró de que Estados Unidos cumpliera con sus ideales fundacionales: era una figura monumental de igualdad, y todos podemos estar de acuerdo en que merece un monumento en su honor», indicó Cuomo, que antes de la gobernación fue fiscal general de Nueva York.

#BREAKING: New York will honor the life and legacy of Justice Ruth Bader Ginsburg with a statue in Brooklyn, her birthplace.

This statue will serve as a physical reminder of Justice Ginsburg’s monumental contributions to the America we know today and as an inspiration for all. pic.twitter.com/iwvo7c3JOw

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) September 19, 2020