🦅América vence a Chivas con joya de Giovani -😍Fenómeno de EEUU brilla en la Bundesliga -⚽James ya anotó en la Premier

Lo que pas贸 ayer 馃聽1. Am茅rica derrot贸 a Chivas con golazo de Giovani dos Santos Dato:聽El partido no estuvo exento de la pol茅mica pues en el primer tiempo hubo una jugada en la que parec铆a haber penal a favor de Chivas, pero ni Televisa ni el VAR le dieron importancia, adem谩s le anularon un gol a las 脕guilas por presunta falta 馃槏聽2. Gio Reyna, el fen贸meno de EE.UU. de 17 a帽os, anot贸 su primer gol en la Bundesliga Dato:聽Con una edad de 17 a帽os y 311 d铆as, el joven nacido en Inglaterra se convierte en el futbolista estadounidense con la segunda menor edad en marcar en la Bundesliga; Pulisic lo hizo a los 17 a帽os y 211 d铆as tambi茅n con el Dortmund 鈿铰3. James Rodr铆guez se estren贸 como goleador del Everton Dato:聽Este es el segundo encuentro que el colombiano disputa en la Premier League, ya que hace una semana jug贸 92 minutos contra el Tottenham 馃し鈥嶁檪锔徛4. El Real Madrid iniciar谩 la defensa de su t铆tulo con seis bajas y sin fichajes 馃憦聽5. Tottenham present贸 a Gareth Bale como refuerzo Dato:聽Trascendi贸 que su transacci贸n es a pr茅stamo por un a帽o, que terminar谩 el 30 de junio del 2021 y que no tuvo costo para el club, de hecho, seg煤n The Athletic, el Real Madrid pagar谩 el 50% de su sueldo durante esta temporada, es decir alrededor de $7.6 millones de d贸lares 馃樂聽6. 鈥淭ata鈥 Martino tuvo que hacer otro cambio en la convocatoria del Tri 馃檶聽7. Richard Carapaz es el segundo mejor escalador del Tour de Francia