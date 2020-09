Anzoátegui | Sicario mató a productor de queso dentro de su vivienda

Pariaguán.- El productor de queso, Pedro Juan Blanco, de 48 años de edad, fue asesinado la madrugada de este domingo 20 de septiembre, cuando un hombre con capucha irrumpió en su vivienda y le disparó. El hecho se registró a las 3:40 am, en el sector San José de Pariaguán, en municipio Francisco de Miranda, al sur de Anzoátegui.

Al parecer, Blanco preparaba una mercancía en su vehículo para salir cuando fue interceptado por el individuo que, tras dispararle en el pecho, huyó del lugar. Aún con vida, el productor fue auxiliado por sus parientes y llevado a una clínica en la ciudad, pero a los pocos minutos de su ingreso falleció.

LEE TAMBIÉN CON JORNADAS SOCIALES LA FAES MAQUILLA SU SALDO ROJO

La muerte del trabajador conmocionó a la población de Pariaguán, ya que Pedro Juan Blanco era muy conocido y apreciado por la comunidad. Se conoció que la víctima tenía una finca en la parroquia El Pao, en la que producía queso. Aunque el móvil del crimen aún no está determinado, no se descarta el sicariato, ya que según testigos el asesino no se llevó ninguna pertenencia.

Sin embargo, detectives de la Delegación Municipal de Pariaguán del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Pariaguán iniciaron las averiguaciones para dar con el paradero del asesino y determinar las verdaderas causa del crimen.

LEE TAMBIÉN A PUÑALADAS ASESINAN A HIJO DEL EXALCALDE ZULIANO WILMER OQUENDO

El productor deja viuda a su esposa Rosa Herminia y huérfanas a dos hijas.

Transcendió que aún, en horas del mediodía, el cuerpo de Pedro Juan permanecía en la clínica donde falleció, ya que por falta de gasolina no han podido trasladarlo hasta Barcelona para que le hagan la necropsia de ley.

Marinelid MarcanoSucesos

Marinelid MarcanoSucesos