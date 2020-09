Cardi B confiesa el verdadero motivo de su divorcio

Hace día se filtro en redes sociales que la rapera Cardi B habría solicitado el divorcio a su esposo Offset, después de casi tres años de casados; sin embargo esto no había sido confirmado por la mujer hasta este fin de semana cuando habló en su cuenta Instagram.

A través de una transmisión en vivo, la intérprete de WAP desmintió que los motivos de la ruptura fueran por infidelidad o traición; pero dejó claro que sí tuvo mucho que ver, el hecho de actos de su parte que la dañaban a ella y sobre todo, a la hija que ambos tienen en común, Kulture.

Pero no hizo referencia específica a lo que generaba daños en ella y en su pequeña; además de ello, la mujer originaria del Bronx alegó que “estaba cansada de tantas peleas” con Kiari Kendrell Cephus -nombre de pila de la ahora expareja-.

Cardi igualmente dijo que “cuando sientes que ya no es lo mismo, antes de que te engañen, prefiero irme (…) quería que supieran que yo no he derramado ni una sola lágrima”.

La cantante de 27 años, le dio las gracias a sus seguidores por seguir sus pasos y apoyarla en estos momentos y aseguró que Offset no será padre de otro hijo con ninguna otra mujer, rumor que hace días también circuló en diversos medios de comunicación.

El proceso legal de la separación se lleva a cabo en una corte de la ciudad de Atlanta, en el estado de Georgia. “A veces te tienes que ir, ¿qué tiene de malo?, a veces solo tienes que parar antes de que pase otra cosa”, sostiene.