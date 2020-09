Grupos proaborto temen retroceso si Trump nombra reemplazo de jueza Ginsburg #eeuu

Organizaciones estadounidenses que defienden los derechos reproductivos de la mujer se mostraron este sábado temerosas de un retroceso en su misión tras la muerte de la jueza Ruth Bader Ginsburg si el presidente Donald Trump y los republicanos nominan y aprueban a su reemplazo en el Tribunal Supremo de EE.UU.

«El destino de nuestros derechos, nuestras libertades, nuestra atención médica, nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestro país depende de lo que suceda en los próximos meses», subrayó Alexis McGill Johnson, presidenta del Fondo de Acción de Planned Parenthood.

Agregó que sería una «bofetada» para los millones de estadounidenses que honran el legado de Ginsburg si el presidente Trump y el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, la reemplazaran «con alguien que desharía el trabajo de su vida y les quitaría los derechos y libertades por las que luchó tan duro».

Justice Ginsburg fought like hell for us.

Now it is our turn. She left us a legacy, and we must carry it forward. https://t.co/WAip56QKD4

— Alexis McGill Johnson (@alexismcgill) September 19, 2020