Karina volvió a darle con todo a Bad Bunny

Hace ya algún tiempo, la cantante Karina hizo público su descontento ante la premiación de los ASCAP (Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores); por entregar el premio ‘Mejor compositor del año’ a Bad Bunny.

Restando importancia a quienes han dicho que ella busca aprovecharse de la fama de “el conejo malo” para sacar su disco, afirmó: “No me importa nada de eso”.

En el mismo orden de ideas dijo: “Mi amor, tú no eres cantante puedes ser otras cosas, usted no es cantante. No te equivoques. Todo el mundo escribe, pero no todo el mundo compone. La gente se olvida que para ser, hay que prepararse y tener oficio y hacerlo por muchos años”.