La joven venezolana que estuvo a punto de morir por puñalada en Trinidad y Tobago, rompió el silencio

La modelo venezolana Stefani Flores envió un desgarrador mensaje a meses del brutal ataque que sufrió en Trinidad y Tobago que casi acaba con su vida.

La joven de 18 años se manifestó a través de sus redes sociales sobre todo lo que está ocurriendo en su vida, tras el dolor que ha vivido.

“Ahora mismo tengo muchas cosas en mi mente. Durante todos estos días que han sido los más difíciles de mi vida, se me ha hecho muy difícil aceptar que todo esto me esté pasando”, inicia su mensaje.

Agregó: “Y sí, las circunstancias difíciles de la vida hay que enfrentarlas y darles la cara, pero nunca pensé́ que la vida me colocaría en una tan compleja”.

Stefani Flores contó que siempre ha sido fuerte y valiente pero, que hasta ahora se pudo dar cuenta de la valentía que tiene.

“He soportado lo que nunca imagine soportar, pero toda esa valentía para soportar todo esto te la debo a ti mi Dios, he sentido tu compañía y amor cada segundo, nunca me has dejado sola, siempre has estado a mi lado, y hoy estoy aquí́ gracias a ti mi Dios, eres grande señor, eres poderoso”, escribió.

Destacó la importancia que ha tenido su familia estos meses tras el ataque que sufrió cuando iba a trabajar una mañana de agosto en Trinidad y Tobago.

“Vienen momentos difíciles para mi familia y para mí, aun necesito algunas operaciones, aun necesito pasar por diferentes procesos, pero seguiré́ aferrada a Dios y con mi fe puesta en él. Él me ha llenado de muchísima fe y esperanza. A ustedes por favor quiero pedirles que sigan orando por mi, sus oraciones me ayudaran a sanar completamente”, pidió Stefani Flores a todas las personas que se han conmovido por su situación.

Durante estos meses sus redes eran gestionadas por su madre quien enviaba mensajes en nombre de ella y daba balance de sus avances en el hospital.

El pasado 11 de agosto el caso de Stefani Flores conmocionó al país luego de que evidenciara en un video el ataque que recibió tras tomar un taxi privado.

Fue brutalmente golpeada y casi la asesinaron dos sujetos que fueron identificados y se encuentran detenidos en la isla caribeña.

La joven oriunda de Monagas, se dedicaba al modelaje profesional, pero tras emigrar hacía empanadas para venderlas; justo cuando iba a su trabajo sufrió el ataque.