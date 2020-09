Los demócratas baten récords de recaudación de fondos tras muerte de Ginsburg #eeuu

Los demócratas están batiendo récords de recaudación de fondos tras la muerte el viernes de la jueza progresista del Tribunal Supremo de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, anunció este domingo ActBlue, la plataforma virtual más popular entre los candidatos y causas progresistas.

ActBlue anunció en un comunicado que los donantes habían aportado más de 91 millones de dólares a grupos progresistas en las 28 horas siguientes al anuncio de la muerte de Ginsburg, que se produjo el viernes poco antes de las 08.00 de la noche hora local.

La plataforma indicó que el fallecimiento de la jueza ha originado un aumento sin precedentes: los donantes dieron 6,3 millones de dólares en solo una hora el viernes, y 70,6 millones de dólares el sábado, ambas cifras récord.

The loss of Justice Ginsburg is devastating. In this difficult moment for our country, we remain inspired and in awe of the small-dollar donors who are showing incredible people power, and already fighting like never before in her honor.

