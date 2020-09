🤔Actitud de jugadores de Chivas causa indignación -😷’Big Papi’ tuvo coronavirus -🙌CR7 llega a 19 temporadas marcando sin parar

Lo que pasó ayer 😠 1. ‘Bofo’ arremetió en contra de los jugadores de Chivas por perder el Clásico y salir riendo América derrotó 1-0 a las Chivas en una edición más del Clásico mexicano en la cancha del Estadio Azteca, al final del encuentro varios jugadores de Chivas salieron entre abrazos y risas lo que fue duramente criticado🤷‍♂️, en especial por el exjugador Adolfo ‘Bofo’ Bautista Dato: El América consiguió la victoria gracias a un golazo de Giovani dos Santos y las burlas para el Rebaño no han parado😂 😷 2. ‘Big Papi’ revela que tuvo coronavirus Durante la transmisión del partido entre New York Yankees contra Boston Red Sox, el expelotero David ‘Big Papi’ Ortiz hizo una confesión al revelar que padeció coronavirus🤒 Dato: ‘Big Papi’ confesó que tuvo coronavirus, pero que por fortuna no presentó síntomas de gravedad, sin embargo, su hermano no corrió con la misma suerte y vivió en carne propia las graves consecuencias🚑 😎 3. Diecinueve temporadas marcando sin parar: Cristiano Ronaldo y la Juventus arrancaron con el pie derecho Los goles del sueco Dejan Kulusevski, del italiano Leonardo Bonucci y claro, del portugués Cristiano Ronaldo le dieron un contundente triunfo 3-0 este domingo a la nueva Juventus del técnico Andrea Pirlo contra la Sampdoria, en la primera jornada de la Serie A👏 Dato: Oficialmente inició el registro goleador de Cristiano Ronaldo en la temporada 2020/21 a nivel clubes y llega a 19 cursos consecutivos anotando👌 👋 4. “El vestuario te va a extrañar”: el sentido mensaje de despedida de Leo Messi para Arturo Vidal El argentino Leo Messi se despidió este domingo del chileno Arturo Vidal, su ahora excompañero en el Barcelona, y le aseguró que el vestuario del equipo azulgrana lo va a extrañar🤝 Dato: Arturo Vidal viajó este domingo a Milán, donde se someterá en las próximas horas al pertinente reconocimiento médico previo a su fichaje por el Inter⚽ 🧐 5. VIDEO: El impresionante gol olímpico que se marcó en la MLS y ya le dio la vuelta al mundo Haris Medunjanin le dio la victoria a Cincinnati FC ante el NY Red Bulls con un impresionante gol olímpico, que paralizó a la liga estadounidense y que ya le dio la vuelta al mundo🤗 Dato: El jugador de Bosnia cobró un tiro de esquina con auténtica maestría que superó a toda la defensa rival y también al arquero👍 👍 6. “Chucky” Lozano fue titular y determinante: sólido triunfo del Napoli en el arranque de la Serie A El Napoli, con el meta colombiano David Ospina y el extremo mexicano Hirving Lozano de titulares, arrancó este domingo su Serie A con un triunfo por 2-0 en el campo del Parma🤟 Dato: Lozano fue titular en la banda derecha, el principal peligro en un Napoli todavía poco agresivo🤗 🤠7. Cowboys logra épica remontada de 20 puntos Los Dallas Cowboys que protagonizaron este domingo una remontada llena de drama al vencer por 40-39 a los Atlanta Falcons tras ir perdiendo por 20 puntos👆 Dato: En otro partido, Ben Roethlisberger pasó para 311 yardas🏈 y dos touchdowns con una intercepción y los Steelers de Pittsburgh para superar una marca de Eli Manning y vencer en casa a los Denver Broncos con marcador de 26-21