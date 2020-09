ALERTA EEUU impone nuevas sanciones a Maduro por negociar armas con Irán

#ÚLTIMAHORA EEUU anuncia medidas contra Irán y Maduro bajo autoridad de sanciones «de la ONU» #AFP

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció el lunes sanciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, por supuestamente desafiar el embargo de armas impuesto por las Naciones Unidas a Irán. «También estamos sancionando al anterior presidente de Venezuela, Nicolás Maduro», dijo Pompeo en una conferencia de prensa. «Durante casi dos años, funcionarios corruptos en Teherán habían trabajado con el régimen ilegítimo de Venezuela para burlar el embargo de armas de la ONU».

US Secretary of State Mike Pompeo on Monday announced sanctions against Venezuelan President Nicolas Maduro for allegedly defying the United Nations arms embargo imposed on Iran.

“We’re also sanctioning the previous president of Venezuela, Nicolas Maduro,” Pompeo said in a press conference. “For nearly two years, corrupt officials in Tehran had worked with the illegitimate regime in Venezuela to flout the UN arms embargo.”