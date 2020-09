Alfredo Díaz: «El estado Nueva Esparta seguirá siendo potencia en materia turística»

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! “El estado Nueva Esparta seguirá siendo potencia en materia turística.” Desde el gobierno regional, siempre estamos preparados y trabajando para darle una cara hermosa y atractiva a nuestras islas de Margarita, Coche y Cubagua. Es por ello, que el programa urbano “Nueva Esparta Bonita” con nuestros azules, estará activado desde mañana Lunes 21 de Septiembre en las diferentes avenidas de la región insular. El estado Nueva Esparta aún mantiene un potencial enorme en materia turística, a pesar de la desidia, la indolencia, la falta de inversión responsable, la ineptitud y la incapacidad de este régimen que ha llevado a la región a un colapso total de los servicios públicos. Ya basta de seguir poniendo “pañitos rojos calientes”, la mancomunidad de esfuerzos, la necesaria integración de profesionales para buscar la solución a los problemas ya no puede esperar más, aquí en el estado contamos con un equipo de profesionales dispuestos a ayudar y cooperar, no dejemos en manos de politiqueros y arribistas las grandes decisiones de estado. Desde la gobernación le hemos entregado a @NicolasMaduro los proyectos fundamentales para atender las emergencias de la región (electricidad, agua potable y servida), es urgente en ponerlos en acción. Además tanto Nicolás Maduro como el Pdte @AsambleaVe @JGuaido tienen en sus manos la aprobación de la solicitud de crédito que gestionamos con la CAF. Les pido a ambos acordar y adelantar los trámites para adquirir las dos plantas generadoras de electricidad que permitirían salir de esta catástrofe en la cual nos han llevado estos 22 años de “revolución”. Es hora de la política no de la politiquería, es el momento de privilegiar los intereses de las mayorías por encima de cualquier interés particular o partidista. Nueva Esparta está colapsada, necesitamos atención urgente y medidas de emergencia. #NuevaEspartaArrecha #NuevaEspartaNosUne