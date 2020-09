Anzoátegui | Residentes de Vista Al Sol en Guanipa tienen 15 días sin agua

Guanipa.- Habitantes del sector Vista Al Sol en Guanipa, al sur de Anzoátegui, llevan 15 días sin agua luego de que la bomba del pozo se quemó. Las familias que residen en esa comunidad no encuentran qué hacer, porque la mayoría tiene niños y algunos enfermos y no cuentan con recursos para comprar el líquido.

Los vecinos esperan que los funcionarios de la Alcaldía de Guanipa acudan a retirar la bomba dañada para que sea sustituida.

Kennier Rodríguez, uno de los afectados, contó a El Pitazo este lunes 21 de septiembre, que cuando se dañó la pieza se comunicaron con el concejal Rubén Herrera, quien es además el encargado de Servicios Públicos en el ayuntamiento. Quedó de ir el jueves 10 y no fue. «Lo volvimos a llamar y dijo que el martes 15 vendría y todavía lo seguimos esperando, le pedimos apoyo con un cisterna y tampoco. Nada», dijo.

Rodríguez precisó que tiene dos niños y la bebé de 1 año y nueve meses tiene amibiasis y requiere agua para asearla. «La bebé tiene fiebre y diarrea desde el martes 15, y requiero agua doblemente. Tengo dos tambores y eso no me da para suplir las necesidades», acotó.

El vecino alegó que comprar agua no es rentable para el bolsillo, aunque algunos residentes lo han intentado, pero por falta de gasolina no acuden los vendedores. Ante la situación no les queda más que caminar hasta la casa de un vecino que habilitó una toma para que se provean los moradores más cercanos.

«Yo he tenido que agarrar agua de lluvia para poder limpiar los baños y para lavar los pañales de la bebé, pero es una angustia, necesitamos que nos ayuden y resuelvan esta situación», indicó Rodríguez.

En las urbanizaciones Los Naranjos, Chimire, Los Tejados, Nueva Agua y Nazareno tampoco llega agua desde hace 15 días porque están ubicadas en el sector Vista Al Sol. José Pérez, residente de Los Naranjos, dijo que no llega por tubería y que acude a la casa de un vecino en la calle 2, a quien en las noches le llega «un chorrito y llena unos baldes y botellas para beber por lo menos».

«Ya hemos llamado a la alcaldía, hemos denunciado por la radio a ver si alguien nos toma en cuenta, pero nada», agregó.

Los vecinos también le hacen un llamado a Hidrocaribe, ente encargado del servicio. Los habitantes del sector Caurimare en Guanipa cumplen este lunes 21 por lo menos 20 días sin agua y no han obtenido respuestas.

Marinelid MarcanoOriente

