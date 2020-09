Comunicado Personas discapacitadas urgen acciones para garantizar oportunidades de Trabajo

COMUNICADO PARA LA PRENSA

FRENTE A LA EMERGENCIA URGEN ACCIONES CONDUCENTES A GARANTIZAR OPORTUNIDADES DE TRABAJO DIGNO Y SEGURO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD



En Venezuela existe una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que viven con sus familias a partir de lo que ganan cada día. No cuentan con una protección social en sintonía con los niveles de hiper inflación, muchos no cuentan con protección social alguna, quienes vivían de lo que podían ahorrar actualmente ni eso, algunos solo cuentan con el apoyo de familiares que se encuentran fuera del país.

Las personas con discapacidad no escapan a esta realidad, muchos eran trabajadores informales que prestaban servicios o vendían productos en la calle, lo cual debido al contexto generado por el COVID-19 han tenido que abandonar y quienes se mantienen lo hacen a riesgo de su salud. Otros son trabajadores asalariados bajo relaciones informales en establecimientos e incluso instituciones públicas; la gran mayoría obtiene ingresos que en el mejor de los casos asciende a $15, nada de ahorrar para emergencias y hacer frente a eventualidades como enfermedades, desempleo, accidentes, fallecimientos o cierre de actividades y medidas de aislamiento social como las actuales.

Desde hace poco más de dos años, con el apoyo de la Fundación ONCE para la solidaridad con personas ciegas de América Latina, la Federación Venezolana de Instituciones de Ciegos viene implementando un programa de formación para el trabajo e inclusión social que promueve principalmente el emprendimiento como alternativa a la crisis; tiempo durante el cual se han formado un número importante de personas con discapacidad visual que hoy se enfrentan a la realidad de no poder acceder a créditos que les permitan iniciar un proyecto socio productivo. Es por ello que una de nuestras propuestas está dirigida a la creación de fondos sociales manejados de manera transparente y segura por organizaciones civiles a los que pudieran contribuir todas las personas interesadas en apoyar programas como el que llevamos en FEVIC a la luz de una contraloría social ejercida por los propios beneficiarios.

El gobierno debe asumir que los programas actuales de apoyo a adultos mayores y a personas con discapacidad son insuficientes para tener un mínimo de calidad de vida; que muchos esfuerzos se pierden en un mar de corrupción y esquemas burocráticos ineficaces que obstruyen su implementación de manera efectiva.

El llamamiento de atención es al sector privado con capacidad de financiamiento y al sector gubernamental a fin de procurar acciones sociales y de política de Estado que ayuden a estos cientos de hombres y mujeres a remontar la emergencia creada por la pandemia de coronavirus; emergencia que impone grandes desafíos que solo podrán superarse con acciones eficaces que ofrezcan alternativas de empleo digno y seguro a todas las personas con discapacidad que han debido abandonar su fuente de ingreso en razón de las medidas de aislamiento que se están adoptando.

Ernesto Cabrera.

PRESIDENTE DE FEVIC

Correo electrónico: [email protected]

Móvil: 0424-2181025.