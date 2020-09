El concierto que se armó Bad Bunny en plena Nueva York y montado en un autobús

Bad Bunny detuvo el tráfico en Nueva York el pasado domingo (20 de septiembre) con un concierto virtual desde el techo de un autobús en movimiento.

El evento gratuito formó parte de las actividades desarrolladas con motivo del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos.

En el show, titulado Uforia Live, el artista cantó sus temas más conocidos mientras recorría diversas calles de la Gran Manzana.

Y na, bad bunny me pasó por al frente 🥵🥵🥵 pic.twitter.com/6VdgFNPR0h — Juan Ramirez 🏌🏾‍♂️ (@JuanChoo94) September 20, 2020

Este fue el primer show en vivo del Conejo Malo en 2020. El arista apareció vestido íntegramente de negro y luciendo nuevo peinado y bigote de herradura.

“Fue difícil para mí hacer un concierto sin público. No quería”, dijo Bunny durante el show, según reseñó el portal de la revista Billboard.

“Pero estoy aceptando la nueva realidad y espero que la gente disfrute esto. Lo necesitamos”, dijo el reguetonero puertorriqueñoño sobre el show de dos horas, que se emitió simultáneamente en la aplicación Uforia Music y su canal de YouTube.

10 millones de espectadores

Bad Bunny consiguió reunir en el evento una audiencia masiva de más de 10 millones de espectadores.

Si veo a tu mamá, La díficil, Pero ya no, La santa, Bichiyal, la canción, No me conoce y Yo perreo sola son algunos de los temas que cantó el artista.

El intérprete contó también con invitados sorpresas en el espectáculo. El panameño Sech se le unió en el tema Ignorantes, el colombiano J Balvin lo acompañó en La canción, mientras el boricua Mora cantó Una vez.

El final del show llegó con el arribo del bus a una parada fuera de un hospital local, donde Bad Bunny cantó Yo perreo sola.

Para los panitas que no vieron el concierto de Bad Bunny en vivo, abro hilo con las canciones:

1. BENDICIONES pic.twitter.com/WOytuAnTpk — Alvaro Ingelmo (@alvaro_ingelmo) September 21, 2020

“Respeto y gracias a las personas que han sacrificado sus vidas en esta ciudad”, dijo. “Con mucha fe en Dios, siento que las cosas buenas están llegando”, acotó.

“Sé que estamos atravesando tiempos muy difíciles. He cometido miles de errores, pero mi única misión es tratar de ser una mejor persona cada día”, manifestó como despedida.