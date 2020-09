El inigualable Bill Murray cumple 70 años #méxico

Bill Murray cumple hoy 70 años, uno de los actores más completos y polifacéticos de Hollywood llega hoy a la cifra redonda de siete décadas.

Cheers to birthday boy Bill Murray! Here’s to many many more. pic.twitter.com/ECXr5xoCVy

William James Murray es considerado también uno de los mejores cómicos vivos que existen. Conquistó al público con sus papeles en ‘Stripes’ (1981), en ‘Cazafantasmas’ (1984) o en ‘Atrapado en el tiempo’ (1993).

Wishing Bill Murray a very happy birthday! Here he is on the set of THE LIFE AQUATIC WITH STEVE ZISSOU (2004) 💙✨ pic.twitter.com/iDHKpWnMDU

No obstante, a lo largo de su carrera cinematográfica le hemos podido ver en otros registros demostrando que, a un actor tan brillante no se le escapa nada, ni siquiera un drama tan especial como ‘Lost in Translation’ (2003), con el que terminó de enamorar incluso a los que se le resistían.

“When my kids ask what I want for my birthday or Christmas or whatever, I use the same answer my father did: ‘Peace and quiet.’”

Wishing you a peaceful and quiet birthday on this International Day of Peace, Bill Murray! 🎉🕊 pic.twitter.com/zzrzdMHvGE

— Letterboxd (@letterboxd) September 21, 2020