Horóscopo semanal del 21 al 27 de septiembre de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos de la semana del 21 al 27 de septiembre 2020.

Aries

Tienes facilidad para entablar conversaciones y eres muy carismático con todos los que te rodean , pero también eres del espíritu libre y aventurero, es decir, cuando encuentras el amor te da miedo comprometerte. Tu gran problema de salud es el estrés, por eso debes meditar y hacer ejercicio para calmarte, además de tener contacto con la naturaleza para cargar energías positivas. Buscas el bienestar y la abundancia en tu vida y lo logras. En el amor, como buen fuego eres ardiente, casi siempre quieres tener dos o más relaciones sentimentales a la vez. Una de tus virtudes es que eres buen proveedor de tu familia. Tu número mágico será el 13 y tu mejor día de la semana el lunes. Esta semana será de cambios en cuestión de amores nuevos y más compatibles. Realizas pagos de tu casa. Te invitan a salir de viaje.

Tauro

Eres muy materialista y buscas la estabilidad económica, pero te gusta ser hogareño, es decir, prefieres estar en compañía de tu familia. Eres el signo más limpio y ordenado del Zodíaco, por eso te gusta vivir bien, y debes ver para creer, pero cuando encuentras la fe te vuelves muy espiritual. Destacas por tu inteligencia, pero tu punto débil es tu propio cerebro y sufres de migrañas o excesos de vicios como el alcohol y drogas. Eres un buen amante, pero mal proveedor. Tu mayor virtud es hacer dinero en negocios. Tu número mágico es el 09 y tu mejor día de la semana el martes. En estos días estarás de suerte en todo lo relacionado con contratos nuevos. Conoces a un amor nuevo del signo de Virgo o Capricornio que será muy compatible contigo. Duerme más y deja a un lado tu celular, que te roba el descanso.

Géminis

Acudirás a juntas de trabajo y cambios de proyectos esta semana, pero serán días de gran provecho para tu signo. Inicias un régimen de dieta y ejercicio, sólo trata de ser constante para que veas los resultados como los que deseas. Ten cuidado con problemas de salud en el estómago, ve con tu médico y deja un poco los corajes, que tanto daño te provocan. Un amor nuevo te da un regalo inesperado. Lo mejor de tu signo es que eres servicial y un gran comunicador, por eso destacas como un gran pensador de tu época. Tu número mágico es el 03 y tu mejor día de la semana el miércoles, tu suerte estará en su nivel máximo. En el amor te da por sufrir con personas que no son para una relación sentimental y te aferras a amores prohibidos; sin embargo, también eres de los grandes amigos y consejeros en la vida.

Cáncer

Predominan los sentimientos antes que la razón en tu signo, y eres tan fuerte mentalmente que destacas como líder, pero tu gran defecto es la soberbia, no te dejas aconsejar por nadie y tratas de imponer tus ideales a los demás; de hecho tu signo es de mucho carácter y te impones en tu ámbito laboral, por eso alcanzas el éxito. Tu ideal es garantizar tu seguridad y futuro con alguien que te cuide. Tu número mágico es el 29. En cuestión de salud, como te rige la Luna debes cuidarte de depresiones y problemas en cuestión de nervios; es decir, casi siempre sufres altibajos en tu vida. Como padres, tu signo es de los mejores para formar a los hijos. Habrá cambios repentinos en tu trabajo por movimientos de puestos. Tu día de suerte será el martes. Ya no busques tanto el amor, deja que solo llegue a tu vida.

Leo

Tomarás decisiones importantes esta semana para crecer en lo laboral, tu signo atravesará por una etapa de prosperidad, por eso te recomiendo no retroceder en ningún momento. Tendrás mucha estabilidad con tu pareja y te sentirás muy enamorado para ya formar una familia. A los solteros les llegará un amor muy compatible. Realiza todos tus pagos y no dejes deudas pendientes para que puedas empezar a ahorrar para tu futuro. Sabrás de una enfermad en un familiar. Ten cuidado con problemas de infección de la piel, intenta ser precavido en cuestiones de tu salud. Cuida tu economía, tu signo es de fuego y vive del qué dirán y eso a veces te hace caer en tentaciones de gastos innecesarios. Tu número mágico será el 07, y tu mejor día de la semana el jueves, podrás implementar cambios de prosperidad para tu signo.

Virgo

Esta semana realizarás cambios fuertes en tu entorno laboral, serán días de transformación para tu signo, así que debes ser prudente con lo que comentes con tus compañeros de trabajo para evitar dificultades con tus superiores; deja a un lado los chismes. Como tu signo es de tierra, eres apasionado e impulsivo, pero te recomiendo controlar tus enojos esta semana. Cuídate de problemas de migraña y de nervios, estarás bajo en tus defensas. Te invitan a un negocio de compra-venta en el que te irá bien. Que no te dé flojera, regresa a hacer ejercicio y sigue con tu dieta. Haces pagos de colegiaturas y decides empezar una especialización. Recibes un regalo inesperado. Tu número mágico es el 22 y tu mejor día será el viernes; un amor del signo de Aries o Libra te hablará de establecer un compromiso firme.

Libra

Realizarás cambios positivos esta semana en cuestiones laborales, pero te recomiendo que te esmeres y hagas todo lo mejor posible para que te des a notar y así te ofrezcan un mejor sueldo. Intenta no llenarte de rencores y de pensamientos negativos, tu signo es el más sociable del Zodíaco y por eso se te facilita estar feliz. Realizas pagos atrasados de tu tarjeta de crédito y te pones al corriente. Tu signo es de carácter muy explosivo y eso afecta tu vida amorosa, empieza a controlarte y cuida tus palabras. En cuestiones amorosas no busques tanto una pareja, permite que el mismo destino te sorprenda con un amor compatible. Deja a un lado lo negativo como la avaricia y el egocentrismo, y estimula cualidades positivas como la generosidad y la constancia. Tu número mágico será el 05 y tu mejor día el lunes.

Escorpión

Estarás ocupado en el trabajo y sales de viaje para un proyecto. Te busca un amor del pasado y te propone volver, sólo recuerda que si ya te la hizo una vez, es mejor dar vuelta a la página y avanzar. Intenta no caer en provocaciones de tus compañeros de trabajo, tu luz es intensa y eso les molesta. Cuídate de demandas legales y cuestiones de juzgados, tu signo es agua y por eso atraes los problemas. Inicias una rutina para verte de lo mejor, tu signo es muy vanidoso y siempre quieres que te volteen a ver, así que empieza esa dieta saludable. Tu lado negativo es tu falta de autoconfianza en lo que realizas y por eso se te dificulta tener éxito, así que trata de combatir ese defecto y así lograrás tus objetivos con más persistencia y entusiasmo. Tu número mágico es el 21 y tu mejor día el miércoles.

Sagitario

Eres el último signo de fuego del Zodíaco, te distingues por ser el más artístico y viajero, y destacas por tus decisiones e inteligencia, por eso buscas siempre el éxito profesional. En el ámbito amoroso eres infiel y apasionado, y tienes más de una pareja. En cuestión de salud tu punto débil es la piel, debes cuidarte con visitas frecuentes al doctor. Buscas trascender y ser admirado, pero tu mitad animal te vuelve muy hablador y difícilmente te guardas los secretos, por eso en ocasiones te metes en problemas sin razón. Tu número mágico será el 25 y tu mejor día de la semana el martes. En el amor seguirás con tu pareja estable y hablarán de formalizar. Ten cuidado con lo que firmes, lee bien todos los detalles. Cuídate del mal de ojo, es alguien de tu trabajo; intenta protegerte con un talismán.

Capricornio

Tu signo destaca en el Zodíaco por ser fuerte y perseverante, constantemente buscas el éxito a como dé lugar y eres del tipo de personas que cuando buscas un ideal en la vida no descansas hasta que lo logras. Regularmente muestras una mentalidad madura pero también te inclinas a ayudar a quien lo necesite. En el plano sentimental eres un gran amante y muy bueno en cuestiones de pareja, es decir, eres protector, pero tu defecto es que eres infiel y territorial, es decir, nunca dejas a una pareja a pesar de que ya no tengan lazos afectivos. Tu número mágico será el 30 y tu mejor día de la semana el sábado. Esta semana cuida tu dinero, es decir, no prestes para que no te roben la suerte. Realizas una compra que te dejará muy buenas utilidades. Te aconsejo que ya no busques ese amor que no fue para ti.

Acuario

Eres el sociable del Zodíaco, buscas sobresalir y tener una economía estable, pero caes en depresiones sin querer, por eso te recomiendo no auto sabotearte y busca la equidad en todo lo que realices. Te recomiendo ser más espiritual y apoyar a tu familia para aprender a dar. Eres muy enamorado pero al final te gusta estar solo, ya que disfrutas tu libertad. En cuestión de la moda eres vanguardista y te gusta vestir bien. Tu punto débil es lo sexual por tu apasionada vida. Tu número mágico será el 15 y tu día de suerte el viernes, por eso eres el signo más sociable. En cuestión de negocios eres muy bueno en ventas, por eso te recomiendo tener un negocio propio. Actualizas tus documentos personales. Preparas un viaje con tu pareja. Ten cuidado con los chismes en tu trabajo, no platiques tanto tu vida privada.

Piscis

Te gusta buscar tu objetivo en la vida, saber para qué te encuentras en este mundo y desarrollarte en lo profesional. Te encanta convivir y ser muy sociable, tu signo destaca en la política, en la medicina y la comunicación, lo llevas a flor de piel de manera natural. Eres un signo pensante, es decir, encuentras la verdad de la vida, te gusta exponer tus ideas , pero tu gran problema es ser muy rencoroso y no saber controlar tu carácter. Tu ideal es casarte y vivir en familia, pero cuando terminas con una pareja es difícil que esa persona te olvide y trata de volver. Te gusta vivir bien, aunque no le das tanta importancia a lo material. Tu debilidad es tener problemas mentales y de intestino perezoso, por eso casi siempre sufres de gordura. Tu número mágico es el 11 y tu mejor día el viernes.

