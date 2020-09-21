la sexy Viktoria Grom Roba Suspiros

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🔺Как вы относитесь к здоровому бодипозитиву❓ Лично я ЗА пропаганду данного движения. Мне кажется, оно несёт минимум две важные социальные цели: 1️⃣. Напомнить девушкам, что важно любить и принимать себя, даже при наличии каких-то «несовершенств». 2️⃣. Дать понять мужскому полу, что девушки не идеальные куклы, коих вы привыкли видеть в инстаграме и в журналах. ⠀ Вы наблюдали комментарии в инсте от мужчин, которые указывали на несовершенство девушки? Много. Почему-то девушки не позволяют себе высказываться в сторону мужчин, что они какие-то не такие. Конечно, обществом же сказано, что «мужчина должен быть чуть красивее обезьяны».😂 А вот к девушкам куча требований. И из-за этих требований и осуждений со стороны мужчин, у девушек возникают комплексы. ⠀ ➖Я тоже сталкивалась с комментариями от знакомых парней, которые не стеснялись мне писать, что я пополнела. Скажу вам, чувствовала себя не комфортно. Мне хотелось оправдаться, будто стыдно, что я не соответствую каким-то стандартам идеальной девушки… А еще при знакомстве с мужчинами, я присматриваюсь, как они отзываются о других девушках. Некоторые из них мне рассказывали в осуждающем окрасе, что у девушки отретушированы фото фигуры в инсте, а в реальности целлюлит – «фу». Я таким сразу говорю пока.👋🏻 Эти «аполлоны» будут выискивать недостатки в каждой девушке, и в дальнейшем так же и о вас отзываться за спиной. ⠀ Я тоже несовершенна в своем теле, тоже ретуширую свои снимки, потому что попала под влияние социальных сетей. Поэтому мужчины, принимайте РЕАЛЬНОСТЬ, и не нужно так недостойно отзываться о девушках. Вас это не красит.
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Когда мы ждем похвалу за наши добрые поступки – мы взращиваем в себе гордыню. ☝🏻 ⠀ Эта фраза очень точно описывает то, что меня раздражает в людях и как вести себя я точно не хотела бы. Поэтому! Сегодня будет пост-рассуждение, хочу рассмотреть с вами ту самую гордыню на примере отношений и как это может мешать построению здоровых взаимоотношений между людьми. 👇🏻 ⠀Итак, слышали ли вы когда-нибудь от своего партнёра о том, что он вложился в отношения больше, чем вы? Бывало? Тогда этот пост для вас. ⠀ 1️⃣. Во-первых, важно понимать, когда человек произносит такую фразу, он зациклен исключительно на том, что делает ОН для вас и совсем не обращает внимание на то, что делаете для него вы. Это та самая гордыня, которая дает ему право оценивать себя и свои поступки выше остальных. 2️⃣. Во-вторых, когда такие люди совершают поступок по отношению к вам – они вспоминают и говорят про это неопределенное количество времени, напоминают как бы. Для чего? Чтобы вы покормили их тщеславие, которое неразрывно идёт в комплект к гордыне. 3️⃣. Любая забота, которую горделивый человек будет проявлять по отношению к вам – станет целым событием, которое он запомнит и при удобном случае (в ссоре, например) напомнит о том, как он много для вас делает. В то время, как для человека, который не имеет такой черты характера, забота – является нормой отношений и он попросту не акцентирует внимание на том, что он сделал хорошего для любимого человека. ⠀ ❓Проблемой в таких отношениях может стать то, что человек будет стремиться делать вам хорошо не для того, чтобы вам было приятно, а исключительно для того, чтобы покормить свое тщеславие, доказать себе и рассказать окружающим какой он хороший, а так же получить похвалу за свои поступки. С этим отношения строить можно, но сложно, и, вероятнее всего, это будет доставлять дискомфорт. ⠀ Рассказывайте, сталкивались ли вы с такими людьми?😉