Advertencia de Diosdado Cabello sobre focos de violencia desde Colombia

Una advertencia de Diosdado Cabello sobre focos de violencia en Venezuela fue emitida la tarde de este martes por parte del funcionario del régimen de Nicolás Maduro.

En rueda de prensa el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) pidió a los afectos del chavismo “estar pendientes” a posibles planes para generar violencia en el país desde el extranjero.

Advertencia de Diosdado Cabello sobre focos de violencia

Diosdado Cabello exhortó a los militantes del partido de gobierno informar sobre de la presencia de “personas con acento extranjero” que pudieran formar parte de esos planes violentos.

“Informar inmediatamente cualquier movimiento raro, de la llegada de personas que no sean de la calle, de llegada de personas que no sean de las comunidades, de personas que no tengan acento venezolano, que tengan acento extranjero”, instó el presidente de la ANC.

¡EN ALERTA MÁXIMA! Cabello exhortó al pueblo a estar alerta ante cualquier foco de violenciahttps://t.co/i2bAVD0s63

#PueblosEnAlianzaPorLaPaz pic.twitter.com/7pgyVOumpl — PSUV (@PartidoPSUV) September 22, 2020

Según Cabello, estos extranjeros responderían órdenes de EEUU para “traer a Venezuela la violencia de Colombia”.

Vale destacar que en Venezuela es frecuente escuchar acentos extranjeros, especialmente por parte de los aproximadamente 5 millones de colombianos que, según datos de Maduro, habitan en el país.