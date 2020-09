Columna Alfredo Millán #22S ¿Nueva Protectora en Nueva Esparta? . Esto es Karma-Óscar David le gana a Dante Rivas-Justicia Olvidada

Ha causado revuelo en Nueva Esparta el Decreto 4312 mediante el cual se nombra a la ciudadana Jescar Salomé Hernández como Presidenta de la corporación para la protección del pueblo del estado Nueva Esparta, CORPONUEVAESPARTA S.A, la Dra. Jescar, para los que no la conocen es una profesional del Derecho y oriunda de Paraguachí, o sea, es Margariteñita de toda cepa, la conozco desde su posición de Notaria Primera en Porlamar, luego Directora del Saime en la ciudad de Porlamar, donde se había desempeñado con seriedad, respeto y rectitud, por lo tanto ocuparla ahora al frente de la CorporaciónNueva Esparta, es para seguir sirviéndole al pueblo Neoespartano, desde aquí le deseo Éxito y sobre todo, Mucha suerte, ojala su mano sirva para enderezar el entuerto del servicio de Gasolina, que tanto dolor de cabeza está causando, ya se han producido manifestaciones y cierres de calles y avenidas por ese problema, ¡menudo regalo, hija que te están dando!**Mucha gente habla del Karma, y vayan viendo para los que no lo saben que es una especie de Juez de nuestros actos, es la propia energía que se deriva de nuestros comportamientos y va acumulando pagos conforme a ellos; por lo tanto algunos Filósofos o estudiosos de los problemas de la Psique y el Alma, consideran que es una ley, es la interpretación física de causa y efecto y asegura que cada individuo vive las consecuencias de sus propios actos, por eso es que a veces, sucede con personas, que maltratan a otros, los humillan, le caen a patadas a los animales , y otras tantas cosas vejatorias, que esos errores se deben pagar en otra vida; yo diría, que aquí está el propio infierno y es donde se paga todo**Me llega una encuesta al arboleo, por los momentos luce José del Carmen Millán (Checame) en el Circuito Nro. 1, que abarca siete Municipios Bolivarianos (valga Chavistas o Rojos Rojitos, con un 46%, o sea imperdible por ahora; en cambio en cuanto a los candidatos por la Lista de mayor peso son el Ing. Oscar David quien hace dupla con Luisito Villarroel con un 28% contra su más cercano seguidor Dante Rivas, con un 22%, y otros aparecen con un 15%, siguiendo reinando con mayor aceptación La Abstención, la cual la sitúan los conocedores de la materia en un 52%, de manera que esa es la figura que los aspirantes deben proponerse a derrotar**Sigo sosteniendo que la gente no está animada para concurrir a votar, existen muchos factores deducibles, falta de publicidad o convocatoria al proceso eleccionario por parte del CNE, como en otras oportunidades que enseñaban a la gente a votar, de eso no hemos visto nada; también lo del Virus, que la gente le tiene miedo al contagio, y esto sí es verdad que es difícil para sacárselo de la cabeza a la gente, tampoco existen los candidatos que llamen la atención, tampoco se sabe de cuáles son los programas que ellos proponen, sin embargo Checame insiste, en rescatar el Puerto Libre y el Turismo como industria principal del estado, de allí no he oído a más nadie decir algo al respecto**Muy afligido el Gremio de Abogados por cuanto se abren consultorios médicos, Odontológicos, Peluquerás y los Tribunales siguen cerrados, paralizados los pagos de los cánones de arrendamiento causando ello estragaos en aquellas personas dueñas de locales y apartamentos, que viven de sus rentas, la verdad es que quien asesoró al Gobierno para que aplicase esa medida, no midió las consecuencias o el daño causado a los propietarios, por eso el arte de Gobernar es bastante difícil, lo hay que hacer para todos**Encargado de la Fiscalía Municipal en La Asunción el Dr. Luis Rodríguez, Margariteño, profesional a carta cabal, ha sido un gran servidor público desde la época en que fue Prefecto en su Pueblo natal, Los Robles, luego Fiscal auxiliar Segundo en el Edifico donde funciona La Fiscalía Superior, en Porlamar, entregado a su trabajo, y gran colaborador del Gobierno, serio y respetuoso, esos son los Profesionales que necesitamos.** El Culí, yo lo llamo el Motor, no descansa, ni él, ni la lengua, tiene una gran ventaja que fue Alcalde de Juangriego y ahora aparece en la posición de aspirante a Diputado por el PSUV en La Lista, Su verbo encendido es temido, sería un tremendo Legislador en la Asamblea, ya que es conocedor de esas lides, por haber sido Diputado en Nueva Esparta; a eso era lo que me refería en anteriores columnas, que se debe indicar con nombre y apellido los aspirantes a Diputado, para que la gente sepa de quien se trata, el pueblo requiere saber quiénes podrían ser sus representantes, y a mí me consta que el Culi, es un hombre servicial, lo he visto defender a ciudadanos cuando han tenido problemas penales, bien sea de la característica que sea, o sea, atiende a la gente, igual que Checame, son verdaderos servidores, le dan la mano al necesitado, tienen sus amigos y adversarios también, bueno eso es entendible, pero seguro estoy que cuando se le acerca alguien en busca de una atención, aunque sea del partido o línea que sea, los atienden, son primero Margariteños, luego gente de pueblo y no se van a ir para ninguna parte, permanecen en su Estado. Por eso es bueno elegir a quienes sean del Patio, y aunque no me gustan las comparaciones, ustedes pueden ver a los diputados designados anteriormente, dos de ellos más nunca se les vio la cara, en cambio que Morelito Rodriguez es de aquí, permanece aquí y cuando lo buscas sale al frente y te da la mano, lo mismo puedo decir de Luisito Villarroel y el Ing Oscar David, son serviciales, Luisito es mi paisano, un luchador insigne, también fue Alcalde en el Municipio Díaz, el va por el partido Copei en alianza con AD. Pero como en estas lides no hay cama para tanta gente, pero se debe elegir a los verdaderos servidores.

