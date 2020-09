EE.UU. sanciona a los primeros dirigentes opositores venezolanos por sus vínculos con Maduro (Detalles)

Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos designó a cinco figuras clave que han facilitado los esfuerzos del ilegítimo gobierno de Maduro para socavar la democracia en Venezuela. Estos individuos, incluidos los miembros de la Asamblea Nacional venezolana que apoyan a Maduro (Asamblea Nacional o AN), han actuado como parte de un esquema más amplio para manipular las elecciones parlamentarias que se llevarán a cabo en diciembre de 2020 al colocar el control de los partidos de oposición venezolanos en manos de políticos afiliados. Con el gobierno de Nicolás Maduro, socavando cualquier desafío de oposición creíble a ese gobierno.

“Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar al gobierno de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano obtenga las elecciones libres y justas que se merecen”, dijo el secretario Steven T. Mnuchin.

Estas personas están siendo designadas de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13692, según enmendada.

USURPACIÓN DEL GOBIERNO MADURO DE LOS PARTIDOS DE OPOSICIÓN VENEZOLANOS

El 1 de julio de 2020, el Consejo Nacional Electoral alineado con el gobierno de Maduro (Consejo Nacional Electoral o CNE) anunció que las elecciones parlamentarias se llevarán a cabo el 6 de diciembre de 2020. En respuesta, el presidente interino Juan Guaidó anunció que los venezolanos que se oponen a Maduro no participarían en las elecciones con el argumento de que los miembros del CNE fueron seleccionados ilegalmente por la Corte Suprema de Justicia ilegítima controlada por el gobierno de Maduro (Tribunal Supremo de Justicia o TSJ). Además, 37 partidos de oposición se sumaron a un comunicado diciendo que boicotearán las elecciones porque los miembros del CNE fueron seleccionados ilegítimamente por el TSJ. Esos partidos de oposición creen que las elecciones serán manipuladas por el gobierno, y que participar equivaldría a “colaborar con la estrategia de la dictadura”.

Durante los últimos tres meses, el TSJ ha escuchado casos presentados por miembros corruptos ilegítimos y afiliados al gobierno de partidos aparentemente opuestos a Maduro, desafiando el liderazgo de tres de los cuatro partidos de oposición más grandes. En cada caso, el TSJ falló a favor de los afiliados al gobierno, lo que resultó en que el liderazgo de cada uno de esos partidos fuera reemplazado por una junta directiva ad hoc; Muchos de los miembros de estas juntas estuvieron involucrados en un intento anterior del gobierno de asumir corruptamente el control de la Asamblea Nacional de Venezuela (Asamblea Nacional o AN) en enero de 2020. Al seleccionar a los líderes de los partidos políticos que se oponían a él y nombrar un nuevo monitor electoral en contravención de la constitución venezolana, Maduro está rediseñando de manera antidemocrática el mapa electoral de Venezuela antes de las elecciones del 6 de diciembre para asegurar un resultado favorable que prolongará su intento de dictadura.

La OFAC está designando a las siguientes personas:

Miguel Antonio José Ponente Parra (Ponente), secretario general ad hoc del TSJ del partido Primero Justicia (PJ) opuesto a Maduro, bajo la presidencia del partido ad hoc José Dionisio Brito Rodríguez (Brito). Ponente es delegado político nacional del PJ y jefe de gabinete de Luis Eduardo Parra Rivero (Parra), el autoproclamado presidente de una iteración fraudulenta de la Asamblea Nacional liderada por Maduro. Hoy, Ponente fue designado de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela.

Guillermo Antonio Luces Osorio (Luces), secretario general ad hoc del TSJ del partido opositor a Maduro Voluntad Popular (VP), bajo el presidente del partido ad hoc José Gregorio Noriega Figueroa (Noriega). Luces también es diputado suplente en la AN por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). Luces fue vicepresidente hasta que fue expulsado del partido en diciembre de 2019 por su presunta participación en la Operación Escorpión (Operación Alacrán), un esquema de soborno para comprar votos liderado por Maduro y sus compinches, incluido el designado por Estados Unidos David de Lima. Hoy, Luces fue designado de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela. (Consulte los antecedentes a continuación para obtener detalles adicionales sobre la Operación Scorpion).

José Bernabé Gutiérrez Parra (José Bernabé Gutiérrez), presidente del partido TSJ ad hoc del partido opositor a Maduro Acción Democrática (AD). José Bernabé Gutiérrez fue expulsado de AD en junio de 2020 por conspirar con el gobierno de Maduro para obligar a AD a unirse a una falsa oposición liderada por el gobierno y forzar la participación de AD en elecciones fraudulentas convocadas ilegítimamente por el CNE. Su reelección al liderazgo de AD por parte del TSJ fue un «paquete», junto con el nombramiento de su hermano José Luis Gutiérrez Parra (José Luis Gutiérrez), sancionado por Estados Unidos, en el CNE. José Bernabé Gutiérrez y José Luis Gutiérrez supuestamente fueron recompensados ​​por aceptar estos cargos y ejercerlos en interés del gobierno ilegítimo de Maduro. Al ser nombrado presidente de AD, José Bernabé Gutiérrez confirmó que AD participaría en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, en contravención de la oposición del partido a las elecciones previas al fallo del TSJ. Hoy, José Bernabé Gutiérrez fue designado de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser responsable o cómplice o responsable de ordenar, controlar o de otra manera dirigir, o haber participado, directa o indirectamente, en acciones o políticas que socaven los procesos o instituciones democráticos en o en relación con Venezuela.

Chaim Jose Bucaran Paraguan (Bucaran), quien junto con Adolfo Ramon Superlano (Superlano), solicitó al TSJ en junio de 2020 desafiar el liderazgo del cuarto partido más grande de oposición a Maduro, Un Nuevo Tiempo (UNT), y otorgar el liderazgo de UNT sí mismos. Su objetivo es instalar una Junta Directiva ad hoc de la UNT que permitirá al partido participar en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, a las que se opone el actual liderazgo de la UNT. Bucaran fue diputado de la UNT en la AN hasta que fue expulsado del partido en enero de 2020 por participar en un esfuerzo del gobierno de Maduro para elegir a un diputado pro gobierno como portavoz de la AN al impedir físicamente que muchos diputados de la oposición votaran. Hoy, Bucaran fue designado de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela.

TOMA DE GOBIERNO DEL PARTIDO ANTIGUO ALIADO

En agosto de 2020, el TSJ también reemplazó al liderazgo del Partido Tendencias Unificadas Para Alcanzar Movimiento de Acción Revolucionaria Organizada (Tupamaro), un partido que solía estar aliado con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de Maduro. El TSJ nombró a Williams José Benavides Rondón (Benavides) presidente ad hoc de Tupamaro. Benavides es diputado suplente en la AN por el PSUV. Luego de ser nombrado presidente de Tupamaro, Benavides tuiteó su apoyo a Maduro desde la cuenta oficial de Twitter de Tupamaro; Además, confirmó que Tupamaro participará en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre. Hoy, Benavides fue designado de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela.

ANTECEDENTES

Los intentos del gobierno ilegítimo de apoderarse de la AN comenzaron en noviembre de 2019, con la «Operación Escorpión». Liderado por el exgobernador venezolano David De Lima (De Lima), el gobierno de Maduro supuestamente compró los votos de diputados opositores en la AN por montos de hasta $ 1 millón de dólares. Estos sobornos se hicieron en un esfuerzo por socavar la reelección en enero de 2020 de Juan Guaidó como presidente de la AN. Tesorería designó a De Lima el 4 de septiembre de 2020, de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser responsable o cómplice o responsable de ordenar, controlar o de otra manera dirigir, o haber participado, directa o indirectamente, en la corrupción pública por parte de altos funcionarios dentro del Gobierno de Venezuela.

En enero de 2020, un grupo de diputados corruptos de la oposición pro Maduro en la AN se organizó para bloquear físicamente a muchos diputados de la oposición, incluido Juan Guaidó, para que no entraran al edificio para votar en las elecciones para presidente de la AN. Mientras tanto, dentro del edificio de la Asamblea, varios diputados corruptos de la AN pro Maduro, incluidos Brito, Noriega, Superlano y Bucaran, votaron para elegir a Parra a pesar de no tener quórum. Finalmente, los diputados de la oposición se abrieron paso dentro de la Asamblea y reelegieron al presidente interino Juan Guaidó. La OFAC designó a Brito, Noriega, Superlano y Parra el 13 de enero de 2020, de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser funcionarios actuales o anteriores del Gobierno de Venezuela.

En la primavera de 2020, el TSJ emitió varios fallos legales cuestionables en apoyo de la selección de funcionarios de Maduro para puestos clave del gobierno, que supervisan la riqueza y los activos nacionales de Venezuela y los procesos electorales. En junio de 2020, el TSJ nombró un nuevo CNE alineado con el gobierno, socavando un poder otorgado a la AN bajo la constitución de Venezuela. Uno de los nuevos funcionarios del Consejo Nacional Electoral alineado con el gobierno es José Luis Gutiérrez. Esta medida es parte de la serie de esfuerzos que Maduro ha realizado para asegurar una farsa electoral parlamentaria el 6 de diciembre de 2020. La OFAC designó a José Luis Gutiérrez el 4 de septiembre de 2020, de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, por ser funcionario actual o anterior del Gobierno de Venezuela.

ACCIÓN DE HOY

Como resultado de la acción de hoy, todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueadas y deben informarse a la OFAC. Además, también se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las personas designadas. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todos los tratos de personas estadounidenses o de personas dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas bloqueadas o designadas.

Las sanciones estadounidenses no tienen por qué ser permanentes; las sanciones están destinadas a provocar un cambio positivo de comportamiento. Estados Unidos ha dejado claro que la eliminación de sanciones puede estar disponible para personas y entidades designadas de conformidad con E.O. 13692, según enmendada, quienes toman acciones concretas y significativas para restaurar el orden democrático, se niegan a participar en abusos de derechos humanos, se pronuncian contra los abusos cometidos por el gobierno ilegítimo de Maduro o luchan contra la corrupción en Venezuela.

Alberto News