Elizaveta Barysheva muy, pero muy sexy en Instagram

Elizaveta Barysheva es una modelo y bailarina rusa que cada vez se está haciendo más popular en Instagram, debido a sus marcadas curvas y prominentes atributos ¡Atrévete a dejar volar tu imaginación con esta espectacular mujer!
Ver esta publicación en Instagram
Осыпай меня золотом или разбей стеклом Но не стоит надеяться даже, что я исправлюсь Одинокого можно наполнить своим теплом Одиночка – диагноз. Я тебе с ним не нравлюсь?! Ты пылаешь от нежности – мне её не понять Ни сегодня, ни завтра, ни к ужину – не пройдёт Я без маски… а ты всё пытаешься её снять Одиночка – диагноз… с симптомами: «сердце – лёд».(c)
Ver esta publicación en Instagram
о тебе’ 🌪 вот я вижу тебя и точка. ночь за ночкой флэшбэками в голове. как обреченный на пожизненное в одиночке – так я в тебе. когда чувствую твой сумасшедший запах или этот дикий до боли знакомый вкус – я совсем не в себе, а у дьявола прямо в лапах, если это ужас – не будите, я не проснусь. так люблю всю твою порочность изнемогающе, как мы грязные, хуже некуда, достаем до самого дна, и когда ты смотришь своим подвисающим взглядом так ебануто манящим, мой богатый внутренний мир рушится, и на смену идет война. а потом руки смыкаются на твоей смуглой красивой шее, хоть ты еле дышишь, но просишь еще сильнее, в этот миг на свете нету страшнее того, у меня внутри. только ты чередуешь так шепот с криком, твой бесовский вид сменяется божьим ликом, как с тобой – ни с кем не бывает дико, сумасшедшая, на, смотри. ты срываешь с меня душу, срываешь кожу, я тебя сотру и на ноль помножу, я тебя люблю, и так, подытожив, до безумия тебе рад. и лежишь не в силах сползти с кровати, и тебе никогда не бывает "хватит", отвлеклись на дым, это очень кстати, твой прекрасный уставший взгляд. я рисую пальцами на тебе историю, и наш каждый раз – несомненно клевую, и тебя ебанутую и мою бедовую глажу по волосам. такую молодую, всегда горячую, и на зависть пустышкам вокруг – настоящую, для меня, ты знаешь, уж очень значимо пальцами по щекам. знать бы сколько нужно томиться чуду, но пока к стене, изгоню, избуду, "ты так больше не будешь?" – уж точно буду, мы сгораем с тобой в огне. моя девочка – теплый и нежный трепет, и накуренный странный несвязный лепет, я бы дал ребро, но тебя не слепят, так чудесно и дико мне. ph: @belavin_