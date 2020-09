Fuentes : Movimiento Ecológico lucha contra sus «Alacranes» para retomar control a favor de Guaidó.

REPORTE CONFIDENCIAL.- La lucha interna de los partidos de la oposición es cuadro a cuadro. Las legítimas autoridades de cada organización han tenido que enfrentar lo que se podría llamar, en lenguaje de Wall Street, «toma hostil por terceros». El partido Movimiento Ecológico, no es ajeno a esa lucha, entre la luz y la oscuridad, entre lo auténtico y lo falso. Su plataforma ha sido tomada por, entre otros, personalidades de un canal de televisión que siguiendo la línea editorial del medio de comunicación, han inscrito sus nombres para el proceso del #6D.

Las legítimas autoridades informan que han retomado el poder de sus organizaciones y, están tomando decisiones en contra de quienes han violado el compromiso de no legitimar con su tarjeta, el simulacro electoral y desconocido la línea que emana de Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.

A continuación su comunicado de prensa:

La Dirección Nacional Ejecutiva del Movimiento Ecológico de Venezuela, en Reunión Extraordinario suspende de su cargo de Subsecretario general Nacional al Ing. Alejandro Aguilera por desacato a la decisión de No Participación en el fraude del 6D convocado por el régimen de Nicolás Maduro, quien con la complicidad en la oficina de Participación Política del CNE, secuestraron Símbolos y tarjeta electoral, y usurpando funciones postuló candidatos sin su consentimiento, involucrando al partido en un delito electoral.En los actuales momentos de crisis política en el país, es sumamente importante aplicar sanciones disciplinarias a todo miembro del partido que contravengan estatutos y lineamientos emanados por el cuerpo colegiado, este caso particular el cuerpo político elevó a la Comisión Arbitral y Resolución de Conflictos, ente encargado de atender casos de carácter disciplinario a Alejandro Aguilera donde podrá presentar sus alegatos y argumentos con la garantía de sus derechos constitucionales y el debido proceso. Estas acciones de la DNE se realizan con la convicción de marcar un precedente interno con el único propósito de establecer la disciplina partidista y con ello garantizar una organización política con visión y misión clara y como partido ecologista contribuya en la construcción de una Venezuela con dirigentes con valores democráticos y con sello particular en la Ecopolitica del paí[email protected]