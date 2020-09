libros Recomendados: AMANECER (SAGA CREPÚSCULO 4)

Sinopsis

«»No tengas miedo», le susurré. «Somos como una sola persona». De pronto me abrumó la realidad de mis palabras. Ese momento era tan perfecto. Me rodeó con los brazos, me estrechó contra él y hasta la última de mis terminaciones nerviosas cobró vida propia. «Para siempre», concluyó él.» Te quedas sin opciones cuando amas a tu potencial asesino. ¿Acaso es posible huir o luchar si eso debe causar un grave perjuicio a quien quieres? Si la vida es cuanto puedes darle y de verdad le amas por encima de todo, ¿por qué no entregarla? Ahora que Bella ha tomado una decisión, una inesperada cadena de acontecimientos está a punto de desatarse, con consecuencias inimaginables y potencialmente devastadoras. La «Saga Crepúsculo», en la que se incluyen los títulos Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse, Amanecer, La segunda vida de Bree Tanner y la Guía ilustrada oficial, ha vendido ya cerca de 155 millones de copias en todo el mundo y más de 3 millones de ejemplares solo en España.

Autor: Stephenie Meyer

Categoría: Juvenil

Páginas: 832

Sinopsis Librería