libros Recomendados: CREPÚSCULO (SAGA CREPÚSCULO 1)

«Hay tres cosas de las que estoy completamente segura. Primera, Edward es un vampiro. Segunda, una parte de él se muere por beber mi sangre. Y tercera, estoy total y perdidamente enamorada de él.»Cuando Isabella Swan se muda a Forks, una pequeña localidad del estado de Washington donde no deja de llover, piensa que es lo más aburrido que le podía haber ocurrido. Pero su vida da un giro excitante y aterrador una vez que se encuentra con el misterioso y seductor Edward Cullen. Hasta ese momento, Edward se las había arreglado para mantener en secreto su identidad vampírica, pero ahora ya nadie está a salvo, ni siquiera la persona a quien él más quiere: Isabella.** Número 1 en la lista de bestsellers de The New York Times y del USA Today.

** Mejor Novela Young Adult de Todos los Tiempos por la revista Time.

** NPR a la Mejor Novela Adolescente.

** Recomendada por el editor de The New York Times.La «Saga Crepúsculo», en la que se incluyen los títulos Crepúsculo, Luna nueva, Eclipse, Amanecer, La segunda vida de Bree Tanner y la Guía ilustrada oficial, ha vendido ya cerca de 155 millones de copias en todo el mundo y más de 3 millones de ejemplares solo en España.

Autor: Stephenie Meyer

Categoría: Juvenil

Paginas: 512

Sinopsis Librería