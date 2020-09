Maguiña: «Rebrote de covid-19 llegaría en dos o tres semanas» #perú

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, exhortó a la población a no bajar la guardia ante disminución de casos positivos de Covid-19

El vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP), Ciro Maguiña, estimó que la llegada del rebrote del Covid-19 se daría en dos o tres semanas en las regiones que han registrado una disminución de casos, por lo que pidió a la población que siga cumpliendo con las normas establecidas por el Gobierno.

En diálogo con Canal N, Ciro Maguiña expresó su preocupación ante la falta de consciencia de de las personas frente a la enfermedad y afirmó, que al igual que otros países, el rebrote va a llegar a Perú.

“En esta pandemia en realidad no hay que bajar la guardia. Cuando escucho las noticias de muchos países en rebrote. Eso va a pasar en Perú. En Perú recién estamos bajando la primera ola de manera lenta y ya la gente canta victoria. Estuve en Miraflores y veo gente en el parque sin máscaras y eso paga factura en un país con una crisis sanitaria terrible”, manifestó el médico.

“Creo que esa noticia que dan [en otros países] va a venir probablemente en dos o tres semanas o tal vez un mes el segundo rebrote en lugares donde ya se había bajado como Lambayeque y Loreto. Por eso, el mensaje es que no bajemos la guardia”, agregó.

Por otro lado, el infectólogo se refirió a la Fase 4 de la reactivación económica, que permitiría el ingreso de vuelos internacionales al país. El especialista sostuvo que esto se daría solo si la tendencia de contagios de Covid-19 se mantiene baja en las siguientes semanas.

“Opino que sí si estas semanas la tendencia se mantiene a la baja y con países que no estén en pleno crecimiento [de casos COVID-19] y con las medidas de bioseguridad […] pero abrir de manera masiva sería muy peligroso cuando vemos países desarrollados que vuelven a restringir las medidas que hace meses la tuvieron porque han visto que la población no colabora o cree que esta pandemia tuvo un solo brote y no es así”, declaró Maguiña.