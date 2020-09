Spice Girls podría regresar para grabar el vídeo de ‘Wannabe’ #españa

Al pensar en las Spice Girls, instantáneamente se nos viene a la cabeza a todos el mítico tema ‘Wannabe’. Una canción que rompió todos los récords y que, varias décadas después, sigue siendo un himno de empoderamiento femenino que no pasa de moda.

El próximo año, ‘Wannabe’ cumplirá 25 años. Y como no podía ser de otra forma, las integrantes de las Spice Girls están pensando en preparar algo muy especial para una fecha tan señalada, sobre todo por esta canción que les catapultó al estrellato mundial. Sin embargo, este reencuentro no haría tanta ilusión a todas por igual, ya que Victoria Beckham tiene todas las papeletas para no participar.

La mujer de David Beckham no participó en la última gira. Por lo tanto, no se espera que quiera reencontrarse con sus compañeras para volver a versionar el tema. De esta manera, en el nuevo videoclip de ‘Wannabe’ solo aparecerían Melanie Brown, Melanie Chisholm, Geri Halliwell y Emma Bunton, tan solo cuatro de los cinco nombres que componen las ‘Spice Girls’.

Tal y como ha informado el medio británico ‘The Sun’, las integrantes del grupo estarían planeando hacer una nueva gira en 2021. Estamos ante un tour que se tendría que haber realizado antes pero que, debido a la pandemia del Coronavirus, se pospuso.

Por otra parte, se estarían planteando grabar una nueva versión del videoclip de ‘Wannabe’, pero esta vez sin Victoria Beckham. Al parecer, la quinta integrante está centrada en sus proyectos como empresaria y diseñadora, muy alejada de la música.

Una fuente cercana a las ‘Spice’ ha asegurado al citado medio que «Mel C sugirió hacer algo en torno a Wannabe, incluida la idea de posiblemente volver a trabajar el video para las redes sociales. Hay muchas opciones y nada está prohibido. Quieren darles a los fanáticos algo especial». ¡Nos parece una gran idea!