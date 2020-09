Stefany Flores habla sobre los días más difíciles de su vida en Trinidad y Tobago

View this post on Instagram

Ahora mismo tengo muchas cosas en mi mente… Durante todos estos días que han sido los más difíciles de mi vida, se me ha hecho muy difícil aceptar que todo esto me esté pasando.Y sí, las circunstancias difíciles de la vida hay que enfrentarlas y darles la cara, pero nunca pensé que la vida me colocaría en una tan compleja. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Siempre supe que era fuerte y valiente, pero solo hasta ahora me he dado cuenta realmente de lo fuerte y valiente que soy, he soportado lo que nunca imagine soportar, pero toda esa Valentía para soportar todo esto te la debo a ti mi Dios, he sentido tu compañía y amor cada segundo, nunca me has dejado sola, siempre has estado a mi lado, y hoy estoy aquí gracias a ti mi Dios, eres grande señor, eres poderoso. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ “El amor tan grande que me tiene Dios, El amor de mi mamá, mi papá, mi hermanito, sólo ese amor ha sabido abrazar el dolor y convertirlo en combustible para darme la fuerza necesaria para seguir, y esa misma fuerza es la que me ha sostenido hasta ahora para afrontar esta circunstancia.” ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Las oraciones y el amor de personas muy especiales en mi vida, toda mi familia, mis amigos, y todos ustedes que aún sin conocerme han estado orando y pidiéndole a Dios por mi salud me ha dado mucho ánimo y fortaleza para enfrentar esta dura situación que me ha cambiado la vida por completo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Sé que vienen momentos difíciles para mi familia y para mi, aún necesito algunas operaciones, aún necesito pasar por diferentes procesos, pero seguiré aferrada a Dios y con mi fe puesta en el. El me ha llenado de muchísima fe y esperanza. A ustedes Por favor quiero pedirles que sigan orando por mi, sus oraciones me ayudarán a sanar completamente❤️🙏🏻