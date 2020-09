🤗Luis Suárez a punto de llegar al Atlético -😲Vanessa Bryant demanda al Sheriff de LA -🤯Neymar no jugaría el resto del año por insultos homofóbicos

Lo que pas├│ ayer ­čĄö┬á1. Por fin llegaron a un acuerdo y Luis Su├írez jugar├í en el Atl├ętico de Madrid Al parecer las negociaciones se han destrabado y la llegada de Luis Su├írez al Atl├ętico de Madrid es inminente­čĄŁ Dato: La polic├şa investiga a Luis Su├írez por presuntamente haber hecho trampa en su examen de nacionalidad italiana y los memes lo destrozan­čĄú ­čĹĘÔÇŹÔÜľ´ŞĆ┬á2. Vanessa Bryant demanda al Sheriff Alex Villanueva por no proteger privacidad tras choque del helic├│ptero Vanessa Bryant personalmente le pidi├│ al sheriff Alex Villanueva proteger la privacidad de las v├şctimas, pero varios alguaciles de Los ├üngeles tomaron fotos de los cad├íveres en el lugar del accidente y Villanueva trat├│ de destruir la evidencia, seg├║n una demanda interpuesta por ella contra Villanueva y el departamento que lidera­čśí Dato: La demanda se produce casi ocho meses despu├ęs de la tragedia en la que Vanessa Bryant tambi├ęn perdi├│ a su hija Gianna­čś× ­čś▒ 3. Neymar no jugar├şa el resto del a├▒o por decir insultos homof├│bicos La pol├ęmica que dej├│ el Cl├ísico de Francia hace unas semanas contin├║a y se est├í convirtiendo en una pesadilla para los protagonistas, ya que la investigaci├│n a├║n no termina y el castigo tanto para ├ülvaro Gonz├ílez como para Neymar podr├şa ser tan severo que los dejar├şa fuera de actividad el resto del a├▒o­čĄČ Dato:┬áEl astro brasile├▒o ya recibi├│ una suspensi├│n de tres encuentros por los zapes o bofetadas en la cabeza que le propin├│ al jugador argentino, pero se le podr├şan sumar al menos otros nueve ­čĄö ­čÖî┬á4. Los Dodgers ganan su divisi├│n por octavo a├▒o consecutivo y celebran con una copa de champa├▒a Sea en temporada de 162 juegos o en una de solo 60 los Dodgers de Los ├üngeles son los amos de la Divisi├│n Oeste de la Liga Nacional. La noche del martes conquistaron su octavo campeonato divisional consecutivo, pero obviamente ellos tienen ÔÇťpescados m├ís gordos que fre├şrÔÇŁ­čĆć Dato:┬áLas celebraciones tradicionales en las que todos son ba├▒ados con bebidas alcoh├│licas est├ín prohibidas debido a la pandemia. No obstante, todo el plantel pos├│ para la foto del recuerdo en el diamante y hubo abrazos y sonrisas­čĹĆ ­čôć 5. Ochoa le pone fecha a su retiro de la selecci├│n mexicana Guillermo Ochoa sorprendi├│ con la noticia de que ya le fij├│ fecha a su retiro de la Selecci├│n Mexicana y dijo cual ser├í su ├║ltimo partido enfundado en la camisa del tricolor­čąů Dato: ÔÇťMi sue├▒o y mi intenci├│n es alargar mi carrera deportivaÔÇŁ, asegur├│ Paco Memo­čĹî ­čĄč 6. Alejandro Kirk es bajito y robusto, pero el pelotero mexicano destruy├│ a los Yankees Alejandro Kirk, el beisbolista nacido en Tijuana, M├ęxico que hace un par de semanas fue ascendido a las Ligas Mayores por los Toronto Blue Jays, es un perfecto ejemplo de que las apariencias enga├▒an­čĄö Dato:┬áKirk, de 21 a├▒os, es relativamente bajo de estatura (5-8 pies o 1.72 metros) y pesa alrededor de 265 libras (120 kg). Su compacta corpulencia no resulta muy impresionante en el contexto de la mayor├şa de los jugadores s├║per atl├ęticos que habitan en la Gran Carpa ­čśÄ ­čś» 7. ÔÇťNo dudar├şa 10 segundos conmigoÔÇŁ: Colby Covington de UFC reta a LeBron James Colby Covington es fan├ítico de Trump, dedic├│ su victoria al ej├ęrcito de Estados Unidos y no a ÔÇścobardes como LeBron James, aquine reto a una pelea­čĹŐ Dato:┬á Colby Covington, ha dado mucho de qu├ę hablar pero no por su desempe├▒o en el hex├ígono, como sus cr├şticas de los movimiento antiracistas como Black Lives Matter­čĄĚÔÇŹÔÖé´ŞĆ