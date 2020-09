Anzoátegui | Familia de adolescente fallecida hace 12 horas pide que retiren su cuerpo

El Tigre.- Una adolescente de 13 años de edad, falleció a las 2:00 de la madrugada de este miércoles, 23 de septiembre, en su vivienda ubicada en la calle 8 del sector Nueva Constitución en El Tigre, sur de Anzoátegui. Han pasado 12 horas y el cuerpo aún no ha sido retirado del lugar, por lo que sus familiares piden a las autoridades y/o quienes puedan ayudarlos para que acudan a la residencia.

A través de un mensaje de texto, que enviaron a un programa radial, la familia Oliveros avisó sobre la situación, alegando que habían llamado a varios organismos y les dicen que no tienen gasolina.

El Pitazo se comunicó a las 11:00 am, vía telefónica con Cristina Oliveros, hermana de la adolescente, y aseguró que no tienen cómo trasladar el cuerpo para el hospital, por lo que llamaron a Protección Civil, pero les indicaron que es el Cuerpo de Investigaciones Científica Penales y Criminalística (Cicpc), quien puede hacer el levantamiento del cadáver. Sin embargo, los funcionarios no han acudido al sitio por falta de furgoneta y las funerarias no cuentan con gasolina.

Oliveros precisó que su pariente es la segunda de cuatro hermanos, y que había pasado para segundo año en el liceo Rojas Paúl. Destacó que la adolescente presentaba adormecimiento de la lengua y dolor en un brazo. Pero que desconoce que pudo haber causado la muerte.

Los vecinos del sector, reiteran el llamado a las autoridades a través de emisoras radiales a donde llaman para pedir que alguien se apersone al lugar para trasladar el cuerpo hasta el hospital de El Tigre.

A las 2:00 pm, funcionarios del Cicpc levantaron el cadáver de la adolescente y lo trasladaron a la morgue de El Tigre, donde permanecerá hasta este jueves 24, según le informaron a los familiares, quienes procederán a darle sepultura una vez que les entreguen el cuerpo.

Marinelid MarcanoSucesos

