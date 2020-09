Cardenal Porras sobre el #6D: “No podemos quedarnos de brazos cruzados”

El Cardenal Baltazar Porras participó este miércoles 23 de septiembre en un evento sobre los derechos humanos realizado por el Foro Penal y se refirió a la situación actual de Venezuela en esta materia.

“Nuestra posición es que no podemos quedarnos de brazos cruzados, no abstenernos, no dejar que los demás hagan el trabajo por nosotros”, comentó el Cardenal.

Porras aseguró que desde hace varios años en el país le ha dado seguimiento a mantener el espíritu de la justicia se mantengo vivo y no se sigan atropellando los derechos de otros seres humanos.

“Estamos en un momento grave por la falta de libertad de expresión en el país, esto no permite que los ciudadanos tengan la posibilidad para forjar su pensamiento único. Lo vemos con la situación del COVID-19 en donde la gente no puede saber qué sucede”, manifestó.

Criticó que en el país se pretenda ocultar todo tipo de daño sobre los derechos humanos como en casos de represión. “Todo el que tiene el poder en cualquier nivel debe tener la capacidad de aceptar cuando las cosas tienen nombre y apellido”, añadió.

800 Noticias