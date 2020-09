Hacer queso fresco en casa no es nada complicado, así que le damos a receta para poder aliviar el presupuesto.

Porque uno piensa que elaborarlo requiere equipos especiales y todo un aparataje, pero nada de eso, este proceso es totalmente artesanal con ingredientes y equipos que tenemos en casa obteniendo resultados satisfactorios.

Cómo hacer queso fresco

El proceso para hacer este queso, es muy fácil y es parecido al que seguí para hacer el yogurt casero.

En primer lugar, necesitaremos leche líquida, de esa que encontramos en el supermercado; debo aclarar que he usado leche completa, no he probado con leche baja en grasa. Lo ideal sería leche de vaca fresca, pero no tengo acceso a ninguna.

No funciona leche de larga duración (UHT) ni leches vegetales.

Esta receta es muy práctica ya que no requiere cuajo, que puede ser difícil de encontrar en algunos lugares.

Para cuajar la leche necesitaremos limón o vinagre (yo usé éste último) y he probado agregando yogurt o crema agria a la mezcla, buscando darle la cremosidad y un poco de ese sabor particular de los quesos frescos venezolanos.

Una vez que logramos la cuajada de la leche, podemos prensarlo para lograr un queso más firme o dejarlo en ese estado grumoso, parecido a la ricota.

Si se prensa, a medida que el queso se enfría, se compacta y es posible rallarlo. Para ello me he ayudado de la coladora (que tengo sólo para este uso) entorchando para hacer presión e ir dando forma al queso.

En este punto del prensado, se pueden agregar algunas hierbas o condimentos como ají dulce o pimentón, perejil, albahaca, incluso algunas nueces para darle un toque interesante.

Agencias