Melany Mille y su ultimo encontronazo con un hater

La modelo Melany Mille compartió en su cuenta de Instagram una historia que revela los mensajes que le envió un usuario, identificado como emerita12, en el que señala a la modelo como “inmadura” por no querer mostrar a su hija Mya, quien nació el pasado 5 de julio.

“Si eres inmadura ¿crees que por enseñar alguito de tu hija la vas a proteger de tanta maldad? Muéstrala sin miedo… si igual la vas a mostrar para ganar platica boba”, señala parte del texto que escribió el internauta. Además, este considera que la pequeña haya nacido con algún síndrome, cosa que indudablemente es una opinión bastante denigrante.

Asimismo, la presentadora respondió ante la crítica: “Las personas que se dedican a crear cuentas falsas para molestar son patéticas, pero aún más son las que piensas que un bebé con algún síndrome debe ser denigrado”.

Seguidamente, Melany Mille grabó un video para asegurar que no va a dejar ver a su bebé en las plataformas digitales, porque “no quiere alimentar el morbo” de las personas que navegan en las redes sociales. Igualmente, expresó que a las personas no le debe importar la cantidad de operaciones estéticas realizadas, debido a que “eso no es problema de nadie”.