+Video | Mire a los delfines tomados de las aletas

La vida marítima también nos ha regalado varias y distinguidas postales antes y durante la pandemia, las cuales parecen ocurrir únicamente en determinado lugar y hora muy precisa antes de volverse un simple recuerdo.

Brian Kirby, un oficial técnico en la Oficina Australiana de Meteorología, se encontraba a bordo de una embarcación pequeña en Gladstone, Australia, cuando se percató de una manada de delfines que nadaban en la proa del barco.

De inmediato Brian sacó su cámara para grabar a los animales y capturar el momento, sin pensar que uno de los mamíferos se acercaría a otro para tomarlo de una de sus aletas pectorales tal como si quisiera cogerle del brazo.

“Fue simplemente bonito de ver. En ese momento no me di cuenta de que los delfines se estaban tomando de las aletas. Sólo me percaté cuando llegué a casa y pude revisar con tranquilidad todas mis fotos y videos”, señaló el afortunado testigo.