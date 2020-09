😰En medio del llanto, Suárez deja al Barcelona -🤔No habrá fichajes para el Real Madrid -😲Luto y COVID en la lucha libre

Lo que pas贸 ayer 馃憢 1. Con l谩grimas en los ojos, Luis Su谩rez le dice adi贸s al Barceona Termin贸 una era: Luis Su谩rez se despidi贸 de sus compa帽eros y recogi贸 sus cosas del vestuario del Barcelona; abandon贸 las instalaciones de Can Bar莽a con l谩grimas en los ojos dejando atr谩s muchas glorias deportivas馃槩 Dato: El Barcelona anunci贸, durante la madrugada del jueves en Espa帽a, que ha llegado a un acuerdo para traspasar al delantero internacional uruguayo Luis Su谩rez al Atl茅tico de Madrid por 7 millones de d贸lares en variables馃 馃槷聽2. Cero fichajes: el Real Madrid, sin refuerzos esperar谩 la llegada de Mbapp茅 El Real Madrid no necesita refuerzos y s铆 necesita hacer caja para fichar a Mbapp茅 la pr贸xima temporada馃, es algo que tiene todo mundo claro en el seno merengue y que tambi茅n todo mundo est谩 dispuesto a asumir Dato:聽Los medios espa帽oles hablan de que el Madrid podr铆a lograr aterrizar a Mbapp茅 por unos $110 millones,馃claro, siempre y cuando sea este el equipo al que el astro franc茅s quiera ir para continuar con su brillante carrera Emoji 3. Luto y COVID-19 en la lucha libre Luto en la WWE, se report贸 la muerte de Joseph Laurinaitis, el legendario Road Warrior Animal Dato: En M茅xico el Consejo Mundial de Lucha Libre inform贸 que los luchadores 脷ltimo Guerrero y Bandido resultaron positivos a una prueba de COVID-19 por lo que se perder谩n el aniversario n煤mero 87 de la empresa 馃槹聽4. 鈥淢e hackearon鈥: Zague revel贸 la verdad detr谩s de su video sexual 鈥渋mpresionanchi鈥 Zague coment贸 que pas贸 momentos muy dif铆ciles tras la publicaci贸n del video pues tuvo una especie de linchamiento medi谩tico馃檹 Dato:聽Asimismo, el exjugador del Am茅rica apunt贸 que le gustar铆a no haber pasado por este momento tan vergonzoso馃樂 馃槷聽5. Se acabaron los rumores, Luka Romero jugar谩 con Argentina Luka Romero no jugar谩 con M茅xico y esos rumores llegaron a su final porque Bernardo Romeo, coordinador de las selecciones menores argentinas asegur贸 que el mal llamado 鈥淢essi mexicano鈥 tiene claro su deseo de representar a la albiceleste馃樁 Dato: Argentina no se rinde y quiere robarle al Tri a 鈥淐haquito鈥 Gim茅nez馃え 鈿 6. Am茅rica es el 鈥渃liente鈥 favorito del 鈥淐abecita鈥 Rodr铆guez Este domingo se vivir谩 una edici贸n m谩s del Cl谩sico Joven, donde uno de los reflectores estar谩 enfocando a Jonathan Rodr铆guez, quien ya le ha anotado al Am茅rica 5 tantos馃檶, dos de ellos en una fase final del campeonato Dato: Federico Vi帽as y Emanuel Aguilera son duda para el Cl谩sico Joven馃槧 馃 7. 鈥淟a muerte est谩 en la esquina鈥: El boxeo salv贸 de las pandillas a Daniel Rom谩n, quien va por otro t铆tulo Daniel 鈥淒anny鈥 Rom谩n, el peleador angelino que est谩 decidido a volver a ser campe贸n mundial, ha labrado una s贸lida carrera en el boxeo. Pero hubo un tiempo en el que sus posibilidades de triunfar en el deporte eran magras馃槷 Dato: Para buscar un nuevo t铆tulo Rom谩n debe ganar su compromiso eliminatorio el s谩bado contra el dominicano de 36 a帽os Juan Carlos Payano (21-3, 9 KOs) en Connecticut馃憡