Díaz: “El Dantesco es una plaga mala que cayó sobre los pueblos de Margarita y Coche”

El ex alcalde de Marcano aseguró que desde su llegada la región insular ha estado colapsada.

Tal afirmación corresponde al dirigente José Ramón Díaz quien asegura además que “ese señor con ese cargo inventado, anticonstitucional, ha causado estragos en nuestros pueblos”.

Díaz Hernández enumeró “parte de las calamidades que padecen los neoespartanos y los hace vivir en un estado deplorable, gracias a las políticas hambreadoras y subyugadoras del Gobierno Nacional que son seguidas aquí en el Estado, pero elevadas a la máxima potencia”.

En cuanto al sistema eléctrico asegura que “cada día se deteriora más el servicio y por los vientos que soplan vamos a llegar a la oscurana total. No permiten que una comisión del Colegio de Ingeniero vaya a supervisar pero traen una comisión de pacotilla para justificar lo injustificable y ahora dice que ya están buscando los repuestos”.

En materia de seguridad, según opinión del dirigente regional, la situación “se complica porque intervinieron la policía y los funcionarios además de sueldos paupérrimos no cuentan con el equipamiento adecuado”. Recordó la cantidad de instituciones educativas que han sido azotadas por el hampa, “y ni hablar de las viviendas y los enseres de pescadores”

En cuanto a la distribución de agua potable, “ofrecieron el ciclo de 21 días y nunca se cumple, circulan por las redes sociales un cronograma que se hace realidad sólo en la mente de ellos y a quienes reclaman el derecho a recibir agua por tubería, les mandan a los organismos de seguridad para amedrentar”.

“Siendo Venezuela una potencia en gas y en petróleo, no hay bombonas suficientes para la demanda del neoespartano, el gasoducto se quedó en veremos, la gente tiene que exponerse y cocinar a leña y el dantesco con su cinismo, no tiene remilgo en decir que cocinen a leña”. Y en cuanto a la gasolina “ahora hablan de priorizados, cuando todos debemos poder adquirir la gasolina que necesitemos, sin distingos. Le echan la culpa al bloqueo, pero bloqueo es lo que han hecho ellos con la industria petrolera”. La falta de gasolina, continuó Díaz, “paraliza todo el desarrollo turístico comercial y humano. Los pescadores, fuente primigenia de la economía insular no pueden trabajar, además de la inseguridad que los azota en altamar mientras faenan, ahora tampoco pueden salir por falta de combustible”.

“Ni hablar de la salud, la intervinieron y es un desastre, no hay equipamiento en los ambulatorios y hospitales. La gente se muere de mengua. No se consiguen los medicamentos y cuando se consiguen no se pueden comprar por los precios exorbitantes. Son incapaces de trabajar de manera mancomunada con la Gobernación para desarrollar una política efectiva en materia de salud, a esto se le suma la situación de pandemia por el Covid, que ha sido muy mal manejada porque lo politizaron desde el principio”.

“El Dantesco es un usurpador que maneja recursos que no le corresponden porque los margariteños y cochenses eligieron a un Gobernador y no a ese señor”.

Para concluir recuerda la intervención de la empresa Dinesa y en ese momento “ la asumió el dantesco, entonces las bolsas de comida que las iban a vender cada quince días, ahora vienen cada tres meses y con menos artículos, en fin un desmadre total, pero ellos ahora quieren endulzar al neoespartano en campaña electoral regalando una mortadela, esto es una situación realmente dantesca”.

El Sol de Margarita