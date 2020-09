En medio del llanto, Suárez deja al Barcelona -No habrá fichajes para el Real Madrid -Luto y COVID en la lucha libre

Lo que pasó ayer 👋 1. Con lágrimas en los ojos, Luis Suárez le dice adiós al Barceona Terminó una era: Luis Suárez se despidió de sus compañeros y recogió sus cosas del vestuario del Barcelona; abandonó las instalaciones de Can Barça con lágrimas en los ojos dejando atrás muchas glorias deportivas😢 Dato: El Barcelona anunció, durante la madrugada del jueves en España, que ha llegado a un acuerdo para traspasar al delantero internacional uruguayo Luis Suárez al Atlético de Madrid por 7 millones de dólares en variables🤗 😮 2. Cero fichajes: el Real Madrid, sin refuerzos esperará la llegada de Mbappé El Real Madrid no necesita refuerzos y sí necesita hacer caja para fichar a Mbappé la próxima temporada🧐, es algo que tiene todo mundo claro en el seno merengue y que también todo mundo está dispuesto a asumir Dato: Los medios españoles hablan de que el Madrid podría lograr aterrizar a Mbappé por unos $110 millones,🤑claro, siempre y cuando sea este el equipo al que el astro francés quiera ir para continuar con su brillante carrera Emoji 3. Luto y COVID-19 en la lucha libre Luto en la WWE, se reportó la muerte de Joseph Laurinaitis, el legendario Road Warrior Animal Dato: En México el Consejo Mundial de Lucha Libre informó que los luchadores Último Guerrero y Bandido resultaron positivos a una prueba de COVID-19 por lo que se perderán el aniversario número 87 de la empresa 😰 4. “Me hackearon”: Zague reveló la verdad detrás de su video sexual “impresionanchi” Zague comentó que pasó momentos muy difíciles tras la publicación del video pues tuvo una especie de linchamiento mediático🙏 Dato: Asimismo, el exjugador del América apuntó que le gustaría no haber pasado por este momento tan vergonzoso😷 😮 5. Se acabaron los rumores, Luka Romero jugará con Argentina Luka Romero no jugará con México y esos rumores llegaron a su final porque Bernardo Romeo, coordinador de las selecciones menores argentinas aseguró que el mal llamado “Messi mexicano” tiene claro su deseo de representar a la albiceleste😶 Dato: Argentina no se rinde y quiere robarle al Tri a “Chaquito” Giménez🤨 ⚽ 6. América es el “cliente” favorito del “Cabecita” Rodríguez Este domingo se vivirá una edición más del Clásico Joven, donde uno de los reflectores estará enfocando a Jonathan Rodríguez, quien ya le ha anotado al América 5 tantos🙌, dos de ellos en una fase final del campeonato Dato: Federico Viñas y Emanuel Aguilera son duda para el Clásico Joven😠 🥊 7. “La muerte está en la esquina”: El boxeo salvó de las pandillas a Daniel Román, quien va por otro título Daniel “Danny” Román, el peleador angelino que está decidido a volver a ser campeón mundial, ha labrado una sólida carrera en el boxeo. Pero hubo un tiempo en el que sus posibilidades de triunfar en el deporte eran magras😮 Dato: Para buscar un nuevo título Román debe ganar su compromiso eliminatorio el sábado contra el dominicano de 36 años Juan Carlos Payano (21-3, 9 KOs) en Connecticut👊