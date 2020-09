Guaidó ofrece balance del programa Héroes de la Salud

Juan Guaidó se refirió nuevamente a la solicitud de apoyo que hizo este 23 de septiembre, contra los responsables de “graves” violaciones de derechos humanos en Venezuela, señalados en el informe de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU.

“Es una fase última, es parte de las herramientas que vamos a seguir ejerciendo. Aquí ya la decisión la tiene la comunidad internacional…no solo es ser relator debemos ser constructores de una solución”, indicó.

Reiteró su rechazo a las elecciones parlamentarias convocadas por el chavismo para el 6 de diciembre. Dijo al momento de ser consultado (4:00 pm) que no tenía confirmación de algún encuentro con el Alto Representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. “No es aplazar es suspender el fraude. Lograr las condiciones. Estaremos esperando confirmación a enviados o no, saben que no estamos dispuestos sino a lo justo”.

En los próximos días anunciará fecha para consultar: emergencia humanitaria y la ampliación a los sectores vulnerables, apoyo internacional y los mecanismos para que cese la usurpación. “No se va a preguntar ninguna extensión del mandato del parlamento ni del gobierno encargado”.

Propone ampliar programa “Héroes de la Salud”

Guaidó solicitó a la Asamblea Nacional, que evalúe la extensión del programa Héroes de la Salud, a otros sectores del país. “Urge y es importante salvar vidas mientras luchamos por salvar al país”, indicó.

Durante su balance sobre el programa detalló que 45 mil trabajadores de la salud han recibido. “Sin embargo, aproximadamente 7 mil personas no han podido registrarse. Se ha canalizado la donación de 200 mil dólares de una donación que se hizo directamente a una ONG venezolana que tiene presencia mundial, para llevar ayuda a nuestra gente de Aragua por el deslave reciente”.

Reiteró que cuenta con el apoyo de la comunidad internacional a diferencia que Nicolás Maduro, que está “solo y aislado” y “señalados como violadores de DDHH”.

Obstáculos

Insistió que han tenido que sortear obstáculos para que los trabajadores de salud puedan cobra el bono. “Han tenido obstáculos en la páginas. Agradezco a los padrinos digitales. Sudeban ha bloqueado las cuentas en Venezuela”.

Reacción sobre protestas

Llamó a la población a seguir el ejemplo de Yaracuy y Zulia. En esas dos entidades se han registrado protestas multitudinarias en rechazo a la carencia de servicios públicos. “No se acostumbren…a no rendirnos a levantarnos con fuerza. Están derrotados, nos quieren hacer ver que son fuertes”.

800 Noticias