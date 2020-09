Obispo de Margarita bendice a los presos en el Día de Las Mercedes

El obispo de Margarita, Fernando Castro Aguayo bendijo y envió un mensaje a los privados de libertad en Nueva Esparta y el país por conmemorarse el Día de la Virgen de Las Mercedes quien es la patrona de los presos.

“Hoy celebramos a la Señora de Las Mercedes a quienes ustedes veneran de una forma particular. Es la madre de Dios a quien vemos llena de misericordia, precisamente por los que están privados de libertad. Todos ustedes me conocen y saben que trato de acompañarlos, porque en realidad quien los acompaña es Jesucristo que siempre sabe estar al lado de quien lo necesita, porque él también fue detenido y tratado injustamente”.

El monseñor refirió que ha tenido muchas conversaciones privadas con los presos, en las cuales ha visto que todos tienen la fuerza y el convencimiento de que se puede hacer el bien, incluso en las circunstancias en las que están.

“Cuántas veces ustedes me han enseñado, me han abierto los ojos y me han conmovido el alma cuando los veo querer ser mejores e invocar al señor Jesucristo y a la madre de Dios, para realmente ser cada vez mejores”.

Envió su bendición a cada uno de los privados de libertad en los Centros de Detención Preventiva (CDP) y cárceles, esperando que pronto pase la pandemia para poder visitarlos y compartir con los detenidos.

“Cuenten con que mañana día de Las Mercedes los voy a tener a todos especialmente presentes en la santa misa y cuenten con la ayuda de la madre de Dios y de Jesucristo que los acompaña en todo momento”.

Castro Aguayo recordó que muchos de los presos tienen el rosario guindado en el cuello, por esto les pidió rezar sus oraciones. “Recen con quienes lo acompañan, cuando rezan a la madre Dios ella nos une y da su bálsamo, de misericordia, de perdón y consuelo. Que Dios los bendiga en este día de nuestra Señora de Las Mercedes”.

El Sol de Margarita