Residentes del Sector Uno de La Vega denuncian cobro de agua en dólares

Ramón Martínez habitante del sector Uno de las Terrazas Es de la parroquia La Vega denunció que los choferes de las cisternas de que están llegando a esta comunidad le están cobrando de 2 a 3 dólares por llenarle los tobos grandes azules de mil 500 litros.

«Esta agua que tienen en las cisternas es gratis, aun así, nos están pidiendo pagarla en dólares, los choferes de las cisternas dicen que es una colaboración por lo que sólo se los llenan a los que le dan el dinero. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que verifiquen esta situación que está afectando a los vecinos de esta comunidad», destacó Martínez a El Pitazo en la Calle.

Carmen Rosario Torres agregó que no sólo tiene problema con la escasez de agua sino con la recolección de desperdicios, así como con el alumbrado público, «nos tienen a la buena de Dios, aquí no sólo falta agua, aquí nos falta luz en las calles, ya la basura está por todas partes porque no vienen los camiones recolectores».

Martínez y Torres indicaron que se hace insoportable la falta de agua, temen por nuevas enfermedades relacionadas por la falta de líquido, no entienden como pretende el Gobierno que se queden en casa sin agua, llenos de basura y a merced de la delincuencia por la falta de alumbrado público.

Los vecinos afectados invitaron a las autoridades pertinentes a verificar la información que denuncian ya que urge frenar la actitud de los hombres que conducen las cisternas, «el agua que portan sus camiones la envían sin costo alguno, no es justo que nos quieran imponer a los que tenemos tobos grandes tipos tanques, un costo y en dólares».

Griselda AcostaGran Caracas

